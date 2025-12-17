Falleció actriz a los 53 años por grave incendio en su casa: esto se sabe

La actriz egipcia Nevin Mandur falleció este miércoles 17 de diciembre a los 53 años, luego de un incendio registrado en su vivienda ubicada en el sector de Asafra, en la ciudad de Alejandría, según informó la agencia estatal de noticias MENA.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades de seguridad y equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir una alerta por un incendio en un apartamento residencial. Una vez controladas las llamas, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la reconocida artista.

Hasta el momento, MENA no ha entregado mayores detalles sobre las causas del siniestro. No obstante, la Fiscalía General abrió una investigación y ordenó a los peritos del laboratorio de criminalística adelantar las diligencias correspondientes para determinar el origen del incendio y establecer si existen indicios de un posible hecho delictivo.

Nevin Mandur nació el 28 de noviembre de 1972 y comenzó su trayectoria artística desde muy joven en el teatro, actividad que continuó durante su etapa universitaria.



Su salto a la fama se dio en 2003, cuando protagonizó la película de comedia Elly Bali Balak (El secreto que tenemos), en la que interpretó a Faihaa junto al reconocido actor Mohamed Saad. El filme obtuvo una amplia acogida del público y consolidó a Mandur como una figura destacada del entretenimiento en Egipto.

A lo largo de su carrera, también participó en varias producciones televisivas, entre ellas las telenovelas Ragaalek Ya Exandaria (Regresaré, Alejandría) y El Restaurante, compartiendo escena con importantes actores de la industria egipcia.