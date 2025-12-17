En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Falleció actriz a los 53 años por grave incendio en su casa: esto se sabe

Falleció actriz a los 53 años por grave incendio en su casa: esto se sabe

Unidades de seguridad y equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir una alerta por un incendio en un apartamento residencial.

Nevin Mandur
Nevin Mandur
Foto: Unplash - redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad