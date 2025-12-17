Habló testigo clave en caso Rob Reiner y su esposa: reveló detalles de horas previas al crimen

Una persona del entorno cercano de la familia Reiner reconstruyó las horas anteriores y posteriores al hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en su vivienda de Los Ángeles, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

La fuente, que habló bajo reserva de identidad, relató que la alerta se encendió cuando una masajista llegó a la residencia y no obtuvo respuesta. Ante la situación, la trabajadora se comunicó con Romy Reiner, quien acudió al lugar, ingresó a la casa y encontró sin vida a su padre, lo que motivó la llamada de emergencia a las autoridades.

Según el testimonio citado por el diario estadounidense, la familia tenía compromisos previstos para esa noche y la visita de la masajista fue una de las primeras señales de que algo no estaba bien.

La misma fuente aseguró que en las semanas previas no había indicios de que Nick Reiner, de 32 años, pudiera protagonizar un hecho de violencia extrema, y señaló que la familia solía afrontar de manera conjunta las dificultades, incluido el prolongado historial de adicción del hijo.



El relato también hace referencia a una celebración navideña realizada la noche anterior, en la que participaron Rob y Michele Reiner junto a Nick. Durante el encuentro, el joven habría tenido una conducta errática y discutido con su padre, aunque la persona cercana aclaró que no se trató de un enfrentamiento particularmente intenso, según consignó The New York Times.

Rob Reiner, y esposa, fueron hallados muertos en Los Ángeles AFP

De acuerdo con la información publicada, tras encontrar el cuerpo de su padre, Romy Reiner no vio el de su madre y solo confirmó su fallecimiento cuando los paramédicos llegaron al lugar. Posteriormente, las autoridades constataron que Nick no se encontraba en la vivienda y lo capturaron esa misma noche en otro sector de Los Ángeles.

Este martes se presentó la acusación formal contra Nick Reiner en el condado de Los Ángeles, donde enfrenta dos cargos de homicidio y podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte.

Publicidad

El fiscal del caso, Nathan Hochman, indicó en una rueda de prensa que antes de realizar las solicitudes ante el tribunal se tendrán en cuenta los deseos de la familia Reiner.