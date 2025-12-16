En vivo
Entretenimiento  / El hijo de Rob Reiner, sospechoso de su muerte, batalló con las drogas desde adolescente

El hijo de Rob Reiner, sospechoso de su muerte, batalló con las drogas desde adolescente

El escritor de 32 años fue arrestado por la Policía de Los Ángeles y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros penitenciarios en línea.

Rob-Reiner-Nick-FP.png
Nick Reiner, Rob Reiner y su esposa Michele.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

