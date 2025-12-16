VIDEOS: congresistas se enfrentan a golpes tras discusión en plenaria en México

El debate parlamentario por la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) acabó este lunes en una trifulca en la Cámara baja capitalina entre diputadas de la oposición y del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Según se ve en varios videos publicados en redes sociales, la riña entre varias diputadas, que se negaban a bajarse de la tribuna, se produjo entre empujones y tirones de cabello incluidos.

El motivo de la disputa fue que algunas diputadas del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) tomaron el estrado parlamentario y se negaron a bajar de él como protesta por el fin de InfoCDMX.

La diputada Daniela Álvarez (PAN) justificó el boicot a la sesión plenaria en la postura de Morena y afirmó que "no se iban a bajar" de ahí hasta que el partido oficialista, con mayoría en el Congreso capitalino, no cambiara de posición.

Este gesto que fue correspondido por representantes Morena, quienes imitaron a las diputadas de la oposición para tratar de expulsarlas de la tribuna. En la disputa entre parlamentarias de ambos partidos se produjeron golpes, manotazos, empujones e incluso tirones de cabello.

Como resultado de esta pelea, la sesión tuvo que suspenderse y trasladarse a una sede alternativa para concluir con el debate, informaron medios locales. El organismo en el foco de la disputa está dedicado a facilitar información pública del Gobierno de la capital mexicana.