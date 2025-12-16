En vivo
VIDEOS: congresistas se enfrentan a golpes tras discusión en plenaria en México

VIDEOS: congresistas se enfrentan a golpes tras discusión en plenaria en México

En la disputa entre parlamentarias de ambos partidos se produjeron golpes, manotazos, empujones e incluso tirones de cabello.

VIDEOS: congresistas se enfrentan a golpes tras discusión en plenaria
VIDEOS: congresistas se enfrentan a golpes tras discusión en plenaria
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

