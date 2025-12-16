Descartan explosivos del ELN en vía San Gil – Bucaramanga

La Policía Nacional y el Ejército descartaron la presencia de explosivos en un cilindro que había sido abandonado a un costado de la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga, junto a una bandera alusiva al ELN, hecho que generó pánico entre la comunidad y obligó al cierre preventivo del corredor vial.

El procedimiento se adelantó con personal especializado y caninos antiexplosivos, quienes tras la inspección confirmaron que el objeto no contenía material detonante. Una vez finalizada la verificación, las autoridades procedieron al retiro de la bandera y al restablecimiento del tránsito en la zona.

El secretario del Interior de Santander explicó que la alerta se originó luego de que circularan imágenes en redes sociales que generaron temor entre los ciudadanos.

“Desde muy temprano circuló una fotografía donde se observa una bandera y un caneco que indujo a pensar que se trataba de un cilindro bomba. De inmediato se ubicó el punto y se dio la intervención institucional del Ejército Nacional y la Policía, con guía canino y equipo especializado, verificando que no había explosivos en el sitio”, señaló el funcionario.

Aunque se descartó una acción terrorista, el secretario advirtió que el hecho sí tuvo un componente de intimidación, en especial por el mensaje implícito de la bandera, en medio del paro armado anunciado por el ELN a nivel nacional.



“Se descartó esta acción terrorista, pero sí se trató de un acto de intimidación que buscaba generar temor en la comunidad y afectar la movilidad”, precisó.

Desde la Gobernación de Santander se indicó que se activaron de manera articulada los componentes de seguridad para atender la situación de forma inmediata, cumpliendo los protocolos policiales y militares establecidos, lo que permitió recuperar la normalidad en este importante corredor vial del departamento.