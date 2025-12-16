En vivo
Santanderes  / Descartan explosivos del ELN en vía San Gil – Bucaramanga

Descartan explosivos del ELN en vía San Gil – Bucaramanga

A la altura del municipio de Curití , apareció la mañana de este martes 16 de diciembre un cilindro y una bandera alusiva al ELN.

