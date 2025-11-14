Gobernación de Santander designa a Dayana Tavera como alcaldesa encargada de Girón

La Gobernación de Santander oficializó, mediante el Decreto 669 del 14 de noviembre de 2025, la designación de Dayana Milena Tavera Ruiz como nueva alcaldesa encargada de Girón.

La decisión se tomó en cumplimiento del fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dejó en firme la nulidad de la elección del anterior mandatario, Campo Elías Ramírez Padilla, para el periodo 2024–2027.

El fallo quedó ejecutoriado el pasado 23 de octubre, lo que obligó a la administración departamental a adoptar medidas inmediatas para garantizar la continuidad institucional en el municipio, conforme a lo establecido en la Ley 136 de 1994.

Con la expedición de este decreto, la Gobernación dio por terminado el encargo de Fredy Norberto Cáceres Arismendy, quien se venía desempeñando como alcalde designado tras la suspensión del anterior mandatario.



En su lugar, fue nombrada Tavera Ruiz, luego de verificar que cumple con los requisitos constitucionales, legales y de idoneidad para asumir el cargo.

Además, el Gobierno departamental solicitó a la Registraduría Nacional avanzar con la organización del calendario electoral para llevar a cabo las elecciones atípicas que definirán al nuevo alcalde en propiedad.

Dayana Milena Tavera Ruiz deberá tomar posesión en los próximos días y presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo

Con su llegada al despacho municipal, se inicia una nueva etapa administrativa mientras avanza el proceso para elegir al alcalde definitivo de Girón, en las urnas el proximo 18 de enero del año 2026.