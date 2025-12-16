En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Veronica Alcocer
Paloma Valencia
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Tensión en el Catatumbo: las Farc vuelven a tomar un pueblo y retan al ELN en plena Navidad

Tensión en el Catatumbo: las Farc vuelven a tomar un pueblo y retan al ELN en plena Navidad

Un grupo armado incursionó en el corregimiento de Pachelly, en Tibú (Norte de Santander), en una demostración de fuerza frente al ELN.

Tensión en el Catatumbo: las Farc vuelven a tomar un pueblo y retan al ELN en plena Navidad
Tensión en el Catatumbo: las Farc vuelven a tomar un pueblo y retan al ELN en plena Navidad
Foto: captura de pantalla
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad