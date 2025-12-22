Hinchas de Santa Fe celebran importante noticia sobre ídolo y campeón del 2025

Independiente Santa Fe confirmó una de las noticias más esperadas por su hinchada y que tiene como protagonista a un ídolo y pieza clave del club para el título de la Liga BetPlay 2025-I contra el Medellín. Se trata del volante Daniel Torres.

El "cabezón", conocido así por la hinchada, renovó su contrato y continuará vistiendo la camiseta cardenal en la Copa Libertadores 2026. El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales del club, con un mensaje cargado de emoción y reconocimiento a la trayectoria del mediocampista, quien se ha convertido en una de las figuras más representativas de la institución en los últimos años.

El club destacó el recorrido ganador de Torres, recordando que es seis veces campeón con el león, un logro que lo consolida como un referente dentro del plantel y como un nombre clave en la historia reciente de Santa Fe. En la publicación, la institución resaltó que su historia aún “tiene muchos capítulos por escribir”, dejando claro que la continuidad del jugador es parte del proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

La imagen compartida por el equipo capitalino muestra a Daniel Torres con la camiseta roja, acompañado de la palabra “Renovado” y su firma, un símbolo del vínculo que se mantiene entre el futbolista y el club. Además, se incluyen recuerdos visuales de celebraciones y momentos importantes de la tan anhelada décima estrella que se hizo realidad en Medellín este 2025.



Daniel Torres, volante de Santa Fe X: @SantaFe

La renovación de Torres representa un movimiento estratégico para Santa Fe de cara a los retos internacionales que se avecinan. Su experiencia, liderazgo en el mediocampo y conocimiento del club serán fundamentales en una competencia exigente como la Copa Libertadores, donde la jerarquía y la estabilidad del plantel suelen marcar la diferencia.

Los números de Daniel Torres con Santa Fe

Durante los ciclos que ha tenido el volante de recuperación con el primer campeón colombiano, se destaca que ha disputado 308 partidos, seis goles, 13 asistencias y 24.790 minutos jugados. Además, entre los títulos con Santa Fe están:



Copa Colombia 2009

Liga colombiana 2025

Liga colombiana 2014

Liga colombiana 2014

Superliga colombiana 2015

Superliga colombiana 2013

Daniel Torres, jugador de Santa Fe X: @SantaFe