Daniel Torres responde a críticas de hinchas de Santa Fe tras cuestionadas declaraciones

Mucho malestar causó en la hinchada de Independiente Santa Fe las recientes declaraciones de Daniel Torres, uno de los referentes del equipo cardenal y quien anotó el gol de la victoria en condición de visitante contra Llaneros por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

Ante esto, el volante respondió a las críticas de los aficionados a través de sus historias de Instagram y afirmó que tergiversaron la declaración que entregó en rueda de prensa y en la que se refirió a la hinchada.



¿Qué dijo Daniel Torres?

El volante de recuperación, que tiene más de 300 partidos con Santa Fe, comentó que hay momentos para que la hinchada exprese su inconformismo por el nivel del equipo, pero que no es antes o durante un partido.

"Hoy ganamos, pero no fue por nuestra hinchada. Queremos su apoyo, sabemos que están molestos, pero requerimos de su apoyo", añadió Torres en rueda de prensa.

Ante estas declaraciones, se desató una ola de comentarios contra Torres en redes sociales, por lo que el referente cardenal tuvo que salir a aclarar la situación a través de historias en su cuenta de Instagram. Afirmó que tergiversaron sus palabras y que su llamado se centra en la unidad entre el equipo y club para lograr los objetivos propuestos.

Asimismo, detalló una situación que, tal vez, era desconocida para muchos: a la llegada al estadio Rey Pelé en Villavicencio, antes de enfrentar a Llaneros, algunos aficionados empezaron a golpear el bus e insultarlos. De hecho, lanzaron un objeto contra una de las ventanas del bus que transportaba a los jugadores de Santa Fe y que podría haber lesionado a un futbolista.

"Lanzaron una botella a la ventana, donde iba uno de mis compañeros, que si llega a romper la ventana, otra historia estaríamos contando (...) Cuando he tenido que reconocer lo influyente que ustedes han sido para nosotros lo he hecho, pero reitero lo dicho en mi respuesta de ayer: 'Hay momentos y formas, no es previo a un partido ni durante un partido'", escribió Torres.

Jugador de Santa Fe responde a críticas de la hinchada Instagram Daniel Torres

De esta manera, el número 16 espera haber limado asperezas con los aficionados y que en el próximo partido se pueda mejorar la relación con la hinchada, pues en el enfrentamiento contra Boyacá Chicó se escucharon chiflidos y arengas contra la plantilla y directivas por el nivel del equipo.

Daniel Torres anotó el gol de Santa Fe contra Llaneros X: @SantaFe

El próximo enfrentamiento de Santa Fe en condición de local será el sábado 10 de mayo ante Junior desde las 7:20 de la noche.