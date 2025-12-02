Los objetivos que tendrá Pablo Repetto al mando de Independiente Santa Fe

Lo dijo semanas atrás el presidente de Independiente Santa Fe y se cumplió este 2 de diciembre de 2025: la llegada del nuevo técnico cardenal. Este martes, el León presentó a Pablo Repetto como su nuevo entrenador tras la salida hace tiempo de Bava tras obtener el título en el primer semestre de la Liga BetPlay.

Gracias a su pasado en Atlético Nacional, Repetto cuenta con experiencia en Colombia y un análisis formal del mercado nacional para trabajar más rápido con Santa Fe, por eso, en rueda de prensa, fue claro con la responsabilidad que tendrá en Bogotá y cuáles serán sus objetivos en el cuadro cardenal.

Pablo Repetto en Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

Pablo Repetto y sus objetivos en Santa Fe

Lo primero que hizo fue agradecer a Méndez y todas las directas la oportunidad de llegar a "uno de los equipos grandes de América" y se pondrá a trabajar desde este 2 de diciembre para alcanzar los objetivos trazados para 2026, los cuales son:



Lograr el título de la SuperLiga.

Hacer una gran campaña de Copa Libertadores 2026.

Respetar la metodología del equipo.

Pelear el título de la Liga BetPlay.

Incentivar el fútbol formativo.

Crear una identidad entre el hincha y el club.

Hacer un buen mercado de fichajes.

Tener un equipo intenso, veloz y con todas las matices del fútbol moderno para tener el protagonismo.

"Hemos afinado algunas cosas. Nosotros nos vamos a sumar al plantel el próximo martes para tener un conocimiento interno y afinaremos, no hay nada confirmado. Adelantarlas, no se puede decir. Los primeros que deben saber de las decisiones son los jugadores y así se lo haremos saber. Futbolistas que estén a la altura de lo que significa el club", dijo sobre los fichajes.

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza Foto: @SantaFe

Los números de Pablo Repetto en Colombia

Llegó a Atlético Nacional en el primer semestre de 2024 para "salvar" el barco verdolagas que, en ese momento, pasaba una época desastrosa. Si bien no clasificó a los cuadrangulares en ese semestre, en el segundo se fue del equipo teniendolo en la tercera posición y siendo artífice de los fichajes de David Ospina, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla, William Tesillo, entre otros.



En total, dirigió 17 partidos con la camiseta verdolaga en los cuales obtuvo la victoria en 8, empató en 4 y perdió en 5.