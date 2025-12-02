En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Los objetivos que tendrá Pablo Repetto al mando de Independiente Santa Fe

Los objetivos que tendrá Pablo Repetto al mando de Independiente Santa Fe

El uruguayo fue presentado como nuevo técnico de Independiente Santa Fe y fue claro en cuáles serán sus objetivos en su regreso al fútbol profesional colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad