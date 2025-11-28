Listo el nuevo técnico de Santa Fe y ya pidió cuatro fichajes: estos son

En medio de la disputa de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en redes sociales, en especial por el periodista Mariano Olsen, se conoció que el uruguayo Pablo Repetto fue el técnico elegido por el presidente Eduardo Méndez para liderar el proyecto de Independiente Santa Fe, que desde ya trabajo detrás de focos revisando el equipo y posibles fichajes.

El objetivo, tanto del técnico como las directivas, será forjar un plantel competitivo para la Copa Libertadores 2026 y la Liga BetPlay, sin dejar de lado, por supuesto, la disputa actual de los cuadrangulares y por que no el bicampeonato del casa cardenal. Pero el uruguayo no meterá manos hasta que termine este semestre, respetando el trabajo de 'Pacho' López.

Pablo Repetto en Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

Estos son los fichajes que pidió Pablo Repetto en Santa Fe

Por su pasado en Atlético Nacional, Repetto aprendió sobre el mercado del fútbol colombiano, recordando que fue el artífice de plantear las llegadas de David Ospina, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y William Tesillo en su momento al club, que, si bien fue un trabajo de la mano de las directivas, las posiciones fueron estudiadas por él como necesidad que tenía en ese momento el equipo verdolaga.

Lo mismo buscará hacer en Independiente Santa Fe para mejorar la calidad del equipo y, según Olsen, pidió cuatro fichajes que son: lateral derecho, mediocampista ofensivo, extremos y centrodelantero, las cuales se irán conociendo más adelante. Por ahora, el único rumor ha sido el Yony González ante la inminente salida de Harold Santiago Mosquera.



Independiente Santa Fe vs. Fortaleza Foto: @SantaFe

¿Cuándo llegará Repetto a Santa Fe?

Si bien el técnico no quiere interumpir el trabajo de López en los cuadrangulares finales, sí sería anunciado en este mes de diciembre, según dio a conocer el propio Eduardo Méndez hace algunas semanas en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

"A más tardar la próxima semana tendremos un técnico para que comience a trabajar, el 10-12 de diciembre, y con su llegada hablaremos sobre los refuerzos que hay que traer. Se hará cargo después de terminado el campeonato. El equipo lo seguirá manejando ‘Pacho’ este semestre y tendrá comunicación a distancia con el técnico, para saber qué refuerzos y en qué posiciones requerimos”, dijo.