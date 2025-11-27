Referente de Junior habla de "final" contra Nacional en el cuadrangular: "Una responsabilidad"

Luego del emocionante empate entre el tiburón y el verdolaga, Guillermo Celis analizó en Blog Deportivo el presente del Junior y el duro reto que se viene: el duelo ante Atlético Nacional en el Metropolitano de Barranquilla, un partido que para el plantel rojiblanco tiene aroma de final. El volante, uno de los jugadores más regulares del semestre, habló del plan táctico, de su rol dentro del equipo y de la enorme responsabilidad que sienten ante su hinchada.

Celis respondió a las declaraciones del joven defensor de Nacional, Simón García, quien calificó el duelo del domingo como una final. El referente del Junior no dudó en coincidir con la perspectiva de su rival.

“Para nosotros también es una final. Así hay que vivirlo y hay que afrontarlo. Vamos a estar con nuestra gente, que es fundamental, y esperamos ver un Metropolitano lleno. Tenemos una responsabilidad enorme con esta camiseta y queremos regalarle una alegría a nuestra afición”, comentó en Blog Deportivo.



Empate contra Nacional

El miércoles, 26 de noviembre, ambos equipos se enfrentaron por la fecha 3 de los cuadrangulares de la liga y todo quedó empatado 1-1 luego de un emocionante partido. Celis recordó una de sus jugadas defensivas más destacadas del enfrentamiento: un cierre ante Marlos Moreno, que se vio reflejado en las estadísticas con 11 de 13 pases completados, 7 duelos ganados, 3 despejes y 2 entradas exitosas.

De hecho, para el jugador, el primer tiempo fue “a la perfección” y respondía exactamente al plan trazado del técnico Alfredo Arias.



“Cortamos los circuitos de ellos y en transiciones llegamos con peligro, así vino el gol”, explicó. Sin embargo, reconoció que en la segunda mitad el equipo retrocedió demasiado y sufrió ante la calidad del rival, aunque “el esfuerzo de todos y la gran noche de nuestro arquero” permitieron conservar un punto vital.

A sus 30 años, aseguró que la experiencia lo ha llevado a ser más inteligente en la cancha: “Antes uno llegaba a todas las zonas por el despliegue, hoy leo mejor el juego. Uno se vuelve más intuitivo, más consciente del posicionamiento”, dijo, al mismo tiempo que recalcó que esperan obtener un resultado positivo ante Nacional este domingo 30 de noviembre.