En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Pereira confirmó técnico con pasado en la Selección Colombia

Deportivo Pereira confirmó técnico con pasado en la Selección Colombia

En medio de la crisis que enfrentar el equipo, el cuadro matecaña confirmó el técnico que estará al frente en 2026 para buscar éxitos deportivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad