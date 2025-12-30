Deportivo Pereira confirmó técnico con pasado en la Selección Colombia

En medio de los problemas que enfrenta el Deportivo Pereira; a través de un comunicado, confirmaron que en 2026 el encargado de liderar el proyecto será el técnico Arturo Reyes, que con su experiencia esperan pueda llevar arriba al plantel en un momento de tensión.

"El Deportivo Pereira F.C S.A informa al público en general, a la hinchada y a los medios de comunicación que, el nuevo director técnico es Arturo Ernesto Reyes Montero. Le damos la más cordial bienvenida a él y a su cuerpo técnico, y les deseamos éxitos en su gestión", indicaron en el comunicado.

Arturo Reyes, en rueda de prensa // Foto: Blu Radio

Anuncio que tomó por sorpresa a los hinchas, pero con entusiasmo de que sea la persona ideal para liderar el proyecto deportivo en 2026 y que, por supuesto, recupere la tranquilidad en medio de los problemas que se han presentado en el equipo en los últimos meses.

El samario cuenta con una amplia experiencia como técnico, en especial en procesos de la Selección Colombia en inferiores. Llegó a ser defensa central en equipos como Bucaramanga, Santa Fe, Huila, Unión Magdalena, Patriotas, entre otros, lo que le permitió conocer a fondo la zona estratégica del control de la cancha que, ahora, pone en marcha en la línea de mando.



A sus 56 años, Reyes ha dirigido 317 partidos con un rendimiento de 38.49 % de un saldo de 89 victorias, 99 empates y 129 derrotas. Ha sido campeón de Liga con Junior y obtuvo la medalla de oro en los Centroamericanos con la Selección Colombia Sub-21 en 2018.