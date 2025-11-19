Deportivo Pereira hace anuncio de última hora y da respiro a sus hinchas

Los hinchas del Deportivo Pereira esperan que pronto termine el 2025, que, sin duda, ha sido un año para el olvido. No solo el club no tuvo un buen rendimiento deportivo, sino que la crisis económica ha hecho de un infierno la realidad d ellos hinchas del cuadro matecaña que esperan pronto todo cambie.

Y es que a raíz de estos problemas no solo se fue el técnico Rafael Dudamel, sino que, incluso, varios futbolistas han manifestado su deseo de dejar la institución. Por lo tanto, han sido unas semanas difíciles para los hinchas; sin embargo, este 19 de noviembre dieron una noticia de última hora que volvió a ilusionar a todos.

Dinero y Deportivo Pereira Foto: AFP

Deportivo Pereira hace importante anuncio de cara al futuro

A través de redes sociales, el cuadro matecaña sorprendió a todos al confirmar que habrá nuevo propietario, por ende, los problemas económicos podrían tomar un rumbo diferente.

“Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que el club cuenta con un nuevo propietario. Por tal motivo, el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m. en rueda de prensa ante los medios de comunicado se dará a conocer la identidad de la empresa propietaria”, informaron.



Pero no confirmaron quién o qué grupo fue el que adquirió el cuadro matecaña para darle vuelta a esta grave situación en el equipo, pero en redes los hinchas celebraron el anuncio como una “luz” en medio de la crisis.

¿Quién podría ser el nuevo propietario del Pereira?

Hace semanas se conoció el interés de Orlando Berrio, exfutbolista de Atlético Nacional, de quedarse con el cuadro matecaña, pero desistió de dicho interés.

Por lo tanto, el anuncio tomó por sorpresa a muchos a la espera de que se pueda conocer quién tomará el rumbo del equipo y dará vuelta a esta situación. El anuncio, según el comunicado, se hará el 27 de noviembre.