En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / MinTrabajo abre investigación contra Deportivo Pereira por no acatar suspensión

MinTrabajo abre investigación contra Deportivo Pereira por no acatar suspensión

La suspensión se mantendrá vigente hasta que se verifique y certifique el pago total de las deudas con los trabajadores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad