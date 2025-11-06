MinTrabajo abre investigación contra Deportivo Pereira por no acatar suspensión

El Ministerio del Trabajo anuncia una investigación disciplinaria en contra del Deportivo Pereira por no cumplir con la orden de suspensión de actividades que había emitido la entidad por cuenta del presunto incumplimiento de las normas laborales el pasado 30 de octubre.

Según el Gobierno, la acción legal se suma a las deudas acumuladas por el club en salarios y de aportes a seguridad social a sus trabajadores.

“Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”, indicó el director del MinTrabajo en Risaralda Andrés Piedrahita Gutiérrez.

Los cargos formulados están relacionados con las denuncias sobre el no pago oportuno de salarios y de aportes a seguridad social, recargos dominicales y festivos a trabajadores.



La suspensión se mantendrá vigente hasta que se verifique y certifique el pago total de las deudas con los trabajadores.

El gobierno también exige que se mantenga el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, sin importar su tipo de contratación, y se continúen pagando los salarios sin ningún tipo de descuento.



¿Por qué el Pereira está en ojos del MinTrabajo?

Hace una semana, el ministerio había ordenado la suspensión inmediata de labores del club hasta que se verificara el pago completo de los salarios, primas y aportes a seguridad social que adeuda a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó en su momento que la decisión se tomó tras recibir una queja en julio que señalaba demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

Publicidad

“Como medida preventiva se suspenden las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”, indicó Sanguino.

Una inspección realizada por la Dirección Territorial Pereira del Ministerio del Trabajo confirmó la mora en los pagos y la ausencia de aportes al sistema de seguridad social.

“Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y a los aportes a la seguridad social”, precisó el ministro.

Publicidad

Crisis deportiva y administrativa

La situación económica ha golpeado toda la estructura del equipo. El técnico Rafael Dudamel renunció hace unas semanas, y los últimos partidos se han disputado con jugadores de la categoría sub-20, ante la falta de pagos al plantel profesional.

Acolfutpro denunció que el club “no ha pagado de manera oportuna los salarios, ha incumplido convenios pactados y omitido los aportes a seguridad social”.

Pese a la medida impuesta, la Dimayor mantiene al Deportivo Pereira en el calendario oficial. Este viernes está programado su partido frente a Independiente Medellín, a las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en plena recta final de la liga colombiana.

El club, campeón en 2022 y cuartofinalista de la Copa Libertadores 2023, atraviesa una de sus peores crisis institucionales, con problemas financieros, sanciones laborales y malos resultados deportivos, ocupando actualmente el puesto 16 del campeonato con 18 puntos.