El salvavidas que podría tener el Deportivo Pereira: "Queremos que nos escuchen"

En medio de la crisis institucional y económica que atraviesa el Deportivo Pereira, una propuesta surge como posible salvavidas para el equipo, que, en estos momento, no puede disputar otro partido con el equipo Sub-20 hasta que cumpla con el pago de los sueldos que les adeuda a sus trabajadores.

Se trata del interés del exfutbolista Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y Flamengo, junto al empresario colombiano José Miguel Jaramillo de adquirir el club matecaña. Respaldados por fondos de inversión de México, Brasil y Estados Unidos, ambos aseguran que su propósito es proyectar al equipo hacia un modelo sostenible que conecte el fútbol con la "educación, la innovación y el desarrollo humano".

En entrevista con Blog Deportivo, Jaramillo explicó que el proyecto parte de la confianza en Pereira y su potencial. Afirmó que cuenta con el respaldo de asesores internacionales y expertos en gestión deportiva para transformar al club en un referente de sostenibilidad y competitividad.



¿Qué dicen los accionistas del Pereira?

Jaramillo reconoció que, a pesar del interés, actualmente los accionistas del Pereira no han manifestado intención de venta para así darle oxígeno y un nuevo capítulo al club.

“Las conversaciones están muy adelantadas por nuestra parte con nuestros fondos de inversión y nuestros actores del proyecto, pero en este momento no hay una intención de venta por parte de los dueños”, explicó Jaramillo, destacando que el proceso apenas se encuentra en una etapa de análisis y acercamiento.



El empresario también detalló que, más allá de un rescate financiero, su propuesta apunta a un modelo integral que fortalezca la identidad del club y su vínculo con la ciudad.

"Creemos que Pereira es una plaza futbolera, con hinchas fieles y una gran proyección económica y social”, enfatizó.

Jaramillo aseguró que cuenta con asesoría de expertos de universidades como Harvard y Stanford para garantizar la seriedad del proceso.

“Esto es un proceso de paciencia y de responsabilidad. No somos héroes, pero sí creemos en la posibilidad de construir un modelo que sirva de ejemplo para el fútbol colombiano”, expresó.

Finalmente, el empresario dejó un mensaje claro para los actuales dueños y las autoridades del club: “Queremos que se nos escuche cuando sea el momento oportuno para que nos sentemos y nos escuchen", concluyó.