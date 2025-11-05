En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / El salvavidas que podría tener el Deportivo Pereira: "Queremos que nos escuchen"

El salvavidas que podría tener el Deportivo Pereira: "Queremos que nos escuchen"

Ante los inconvenientes con el Ministerio de Trabajo, esta opción podría aliviar los problemas económicos del club matecaña y así iniciar una nueva fase en el equipo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad