Luis Enrique sorprende con declaración sobre expulsión de Luis Díaz, ¿lo culpó?

El técnico del París Saint-Germain, Luis Enrique, sorprendió en rueda de prensa posterior al partido de Champions League al referirse a la expulsión del colombiano Luis Díaz, protagonista de una acción que terminó con la lesión de Achraf Hakimi.

Esta declaración se da en medio de los señalamientos y acusaciones que ha tenido como foco el guajiro en un intento de recuperar el balón en una jugada en la que él mismo la perdió tras haber marcado un doblete en París.



¿Qué dijo Luis Enrique sobre Lucho Díaz?

Lejos de condenar al exjugador del Liverpool, el entrenador español adoptó una postura conciliadora y recordó episodios personales para poner en contexto lo ocurrido.

“Lo de Hakimi es fútbol, es un deporte de contacto y es una pena porque es complicado para el jugador, pero creo que estas son acciones difíciles de explicar. Son acciones infortunadas ”, declaró el técnico, aludiendo al incidente en el que el lateral marroquí terminó lesionado tras un choque con Díaz.

De hecho, Luis Enrique recordó la lesión de Jamal Musiala en el pasado Mundial de Clubes, cuando el atacante del Bayern terminó con una grave fractura de peroné y una luxación de tobillo en el partido contra el PSG.



El exseleccionador de España, recordado por el famoso codazo que sufrió de Mauro Tassotti en el Mundial de 1994, evitó hacer acusaciones contra el colombiano. Por el contrario, enfatizó que el fútbol, por su naturaleza de contacto, está expuesto a este tipo de situaciones que nadie desea, pero que forman parte del juego.

“Ya estaremos en revisión sobre su lesión, el doctor nos contará cuál es la lesión y a partir de ahí podremos saber hasta dónde es el alcance”, añadió el técnico, mostrando preocupación por el estado físico de Hakimi, aunque sin desatar polémicas contra Díaz ni solicitar sanciones adicionales.

El marroquí sufrió un esguince severo en su tobillo izquierdo, por lo que se estima que estará varias semanas alejado de los campos de fútbol, pero sin inconvenientes de jugar el próximo Mundial de la Fifa del 2026.