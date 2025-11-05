En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / En imágenes: así quedó el tobillo de Hakimi tras falta de Luis Díaz en PSG vs. Bayern

En imágenes: así quedó el tobillo de Hakimi tras falta de Luis Díaz en PSG vs. Bayern

Luis Díaz brilló con un doblete ante el PSG, pero una dura falta sobre Hakimi cambió todo. Las imágenes del tobillo del marroquí causaron conmoción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad