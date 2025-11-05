En imágenes: así quedó el tobillo de Hakimi tras falta de Luis Díaz en PSG vs. Bayern

El duelo entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich de este martes 4 de noviembre dejó mucho más que goles y emociones.

En el Parque de los Príncipes, la figura de Luis Díaz pasó en cuestión de minutos de ser el héroe del encuentro a convertirse en el protagonista de una de las acciones más comentadas de la jornada de Champions League, tras una dura falta sobre Achraf Hakimi.

El colombiano brilló durante buena parte del primer tiempo. Con apenas media hora de juego, ya había firmado un doblete que encaminaba al Bayern hacia una victoria clave frente al vigente campeón del torneo.

Sin embargo, antes del descanso, el guajiro cometió una imprudente entrada por la espalda sobre el lateral marroquí del PSG, que terminó encendiendo las alarmas en el conjunto parisino.



Hakimi cayó al suelo con visibles gestos de dolor, llevándose las manos al tobillo izquierdo mientras las cámaras captaban su sufrimiento. Tras varios minutos de atención médica en el terreno de juego, el jugador no pudo continuar y abandonó el campo entre lágrimas, dejando una imagen que conmovió a sus compañeros y a la hinchada local. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa a Díaz, que se marchó cabizbajo mientras intentaba disculparse.

Horas después, las redes sociales se llenaron de imágenes del tobillo del defensor marroquí. En las fotografías se observa una fuerte hinchazón en la zona afectada, consecuencia del golpe que recibió en la acción con el extremo colombiano.

Pergelangan kaki bek PSG, Achraf Hakimi yang diterjah kasar pemain Bayern Munich, Luis Diaz dalam aksi UCL yang berlangung pada awal pagi Rabu.



Hakimi terpaksa dibawa keluar selepas menerima terjahan itu sementara Diaz dilayangkan kad merah. pic.twitter.com/noYhMrMTT4 — Majoriti (@majoritionline) November 5, 2025

La instantánea rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios entre aficionados y periodistas deportivos, muchos de los cuales criticaron la dureza de la falta.

El PSG aún no ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión, aunque se espera un comunicado en las próximas horas. Hakimi, de 27 años, es una de las piezas fundamentales en el esquema del actual campeón europeo.

Tras el encuentro, Luis Díaz rompió el silencio a través de sus redes sociales. “Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor. Deseo a Hakimi una pronta recuperación”, escribió el colombiano.

Pese a la polémica, varios compañeros del Bayern salieron en su defensa. Entre ellos, Harry Kane aseguró que “estas cosas son parte del fútbol”, lamentando lo ocurrido, pero resaltando el compromiso de Díaz en cada jugada.

El partido terminó 1-2 a favor del conjunto alemán, pero la imagen del tobillo de Hakimi sigue dando de qué hablar en todo el mundo.