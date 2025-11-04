Del cielo al infierno: así fue la expulsión de Luis Díaz vs. PSG en Champions

Lo que era un partido de ensueño para el colombiano Luis Díaz en una nueva jornada de la UEFA Champions League, terminó siendo una pesadilla por una mala salida del futbolista que derivó en su expulsión del partido cuando era la gran figura de su equipo.

Todo sucedió en el primer tiempo, el guajiro en tan solo 30 minutos demostró toda su calidad y anotó por parte doble (4' - 32') demostrando porqué es considerado uno de los mejores extremos a nivel mundial en la actualidad. Sin embargo, cuando iba a terminar la primera parte el destino del colombiano fue otro.

En medio de un forcejeo, Díaz entró muy fuerte al marroquí Achraf Hakimi y le causó una fuerte lesión. En medio de la tensión, el VAR llamó al juez y al revisar la jugada determinó que era motivo de tarjeta roja y le mostró la cartulina al colombiano, que pasó del cielo al infierno en el compromiso al minuto 45+7'.

Luis Díaz hace falta sobre Hakimi en Champions // Foto: AFP

El FC Bayern quedó con 10 hombres y sufrió la segunda parte del poder de ataque de los dirigidos por el español Luis Enrique, que aprovecharon la oportunidad que les dio el colombiano para tener un mayor control de la pelota y mandar la fuerza al otro lado de la cancha.



Lo sucedido con el colombiano generó todo tipo de comentario en redes sociales, algunos mensajes de apoyo, pero más críticas de partes de hinchas del FC Bayern que no vieron bien lo sucedido, pese al doblete que consiguió el guajiro en ese mismo partido vs. PSG.

"Totalmente merecido, por desgracia. En la línea de medio campo, dos minutos antes del descanso", "Eso no es tarjeta roja. Lucho pierde el balón por falta de control, y en el duelo"; "Entonces, tarjeta roja porque alguien se lesionó"; "Pero insultar a Lucho ahora demuestra la inmadurez de algunas personas", fueron algunos comentarios por lo sucedido.



Esta fue la entrada de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi