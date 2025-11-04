¡Luis Díaz abre el marcador en París! Golazo del colombiano en la UEFA Champions League

"Imparable", el título que le dan a Luis Díaz en Alemania desde su llegada al FC Bayern y, ahora, nuevamente su nombre volvió a ser protagonista en la tarde de este martes, 4 de noviembre (hora colombiana). Tras una excelente jugada individual de Olise, el colombiano recibió el rebote para poner el primer gol del partido en el Parque de los Principes.

Luis Díaz vs. PSG se ha visto fuerte y rápido, aprovechando los espacios que dejan los rivales para romper la barrera y ponerse cara a cara, por eso, esta descuido no lo desaprovechó y mandó el balón al fondo de la red para darle la victoria parcial a su equipo en la UEFA Champions League.

Se ha vuelto algo habitual ver el nombre del atacante colombiano cada semana entre las anotaciones del conjunto bávaro en este encuentro, tanto a nivel local como internacional.



Video: gol de Luis Díaz vs. PSG

¡APARECIÓ EL GUAJIRO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! Luis Díaz cazó el rebote y marcó el 1-0 del Bayern Munich vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z621chS3q6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

El gran momento de Luis Díaz en Alemania

Tras su excelente paso por el Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz dio el salto el fútbol alemán en julio de 2025 por una alta cifra de 69 millones de euros. Dinero que, hasta ahora, ha sido acorde al nivel del guajiro y los hinchas del FC Bayern lo confirman fecha tras fecha.



Hasta ahora, Díaz ha disputado un total de 14 partidos -contando Champions y Bundesliga- en donde ha anotado un total de 9 goles y ha dado 5 asistencias, participando, en ese orden, en un total de 14 goles. Números que pocos futbolistas logran en tan solo tres meses desde que llegan a un nuevo equipo.

El colombiano ha conquistado el corazón de los hinchas, que esperan seguir viendo lo mejor de él en cada partido; una promesa que el propio atacante se ha comprometido en llevar adelante para que se pueda hacer realidad en esta etapa en Alemania.