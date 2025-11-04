En vivo
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Fútbol  / ¡Luis Díaz abre el marcador en París! Golazo del colombiano en la UEFA Champions League

¡Luis Díaz abre el marcador en París! Golazo del colombiano en la UEFA Champions League

El guajiro aprovechó un descuido de la defensa parisina para poner arriba en el marcador al conjunto alemán en esta nueva jornada de la UEFA Champions League.

