Luis Díaz tampoco perdona en copa: nuevo gol con el Bayern Múnich

Luis Díaz puso a celebrar, una vez más, a los hinchas del Bayern Múnich. Este miércoles, 29 de octubre, el exLiverpool anotó un gol clave para igualar parcialmente el partido de copa de Alemania en su visita al F. C. Colonia.

El guajiro no perdonó y aprovechó un rebote que dejó el arquero rival tras responder a un remate. Solo tuvo que empujarla con el pie derecho para así poner el 1-1 momentáneo en el minuto 35.



Video: gol de Luis Díaz hoy

De esta manera, el atacante colombiano llegó a siete goles en su primera temporada con el conjunto bávaro, lo que ha caído muy bien en el cuerpo técnico de Vincent Kompany, sus compañeros y, por supuesto, la hinchada.

¡Gol de Luis Díaz! Lo empata el Bayern. ⚽ pic.twitter.com/IUIaDNNaxc — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 29, 2025

Díaz había anotado cinco veces en la Bundesliga y otro gol en la Champions League.