En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Díaz tampoco perdona en copa: nuevo gol con el Bayern Múnich

Luis Díaz tampoco perdona en copa: nuevo gol con el Bayern Múnich

El guajiro sigue con un arranque de ensueño en el conjunto bávaro. Este miércoles volvió a anotar, pero en una competencia diferente.

Luis Díaz con el uniforme negro del Bayern de Múnich 2025/2026
Luis Díaz con el uniforme negro del Bayern de Múnich 2025/2026
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Luis Díaz puso a celebrar, una vez más, a los hinchas del Bayern Múnich. Este miércoles, 29 de octubre, el exLiverpool anotó un gol clave para igualar parcialmente el partido de copa de Alemania en su visita al F. C. Colonia.

El guajiro no perdonó y aprovechó un rebote que dejó el arquero rival tras responder a un remate. Solo tuvo que empujarla con el pie derecho para así poner el 1-1 momentáneo en el minuto 35.

Video: gol de Luis Díaz hoy

De esta manera, el atacante colombiano llegó a siete goles en su primera temporada con el conjunto bávaro, lo que ha caído muy bien en el cuerpo técnico de Vincent Kompany, sus compañeros y, por supuesto, la hinchada.

Díaz había anotado cinco veces en la Bundesliga y otro gol en la Champions League.

Luis Díaz con el Bayern de Múnich EN VIVO por la Bundesliga
Luis Díaz con el Bayern de Múnich
Foto: AFP

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Luis Díaz

Bayern Múnich

Alemania

Publicidad

Publicidad

Publicidad