Terror en Cali por ataques del ELN: Mañanas Blu, martes, 16 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 16 de diciembre de 2025:



El general Henry Bello, director de la Policía de Cali , dio detalles sobre el atentado en Cali.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, se pronunció sobre el atentado que se presentó esta madrugada.

Diego Schalper, diputado en Chile, habló sobre la victoria de José Antonio Kast.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, se refirió a las elecciones de 2026.

, se refirió a las elecciones de 2026. Fernando Merchán, gerente del patrimonio autónomo de Aerocafé, profundizó sobre las obras y recursos en el proyecto.

