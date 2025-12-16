Movilidad en Bogotá: retrasos y trancones por las fuertes lluvias este 16 de diciembre

Las fuertes lluvias registradas este martes 16 de diciembre provocaron serias afectaciones en la movilidad de Bogotá, con congestiones, cierres parciales y retrasos en el sistema TransMilenio, especialmente en el norte de la ciudad y en corredores de salida.

Desde primeras horas de la tarde, la Secretaría de Movilidad reportó la caída de un árbol en la Autopista Norte con calle 243, en sentido Norte–Sur, dentro de la localidad de Usaquén. La emergencia obligó al cierre de un carril y generó fuertes trancones en la zona.

Bomberos de Bogotá adelantaron las labores de tronzado y retiro del árbol, mientras el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad gestionó el tránsito en el sector. Como ruta alterna, las autoridades recomendaron el uso de la carrera Séptima.

Hacia las 5:15 de la tarde, la entidad confirmó que finalizó el retiro del árbol y que las condiciones de movilidad comenzaron a mejorar en ese corredor vial, aunque se mantuvo presencia de agentes para normalizar el tráfico.



Congestión en la salida por la calle 80

A las 4:31 p. m., la Secretaría de Movilidad también informó alta congestión vehicular en la salida de la ciudad por la calle 80, debido a encharcamientos y alto flujo vehicular en la vía Bogotá–La Vega, a la altura del kilómetro 3,5. La situación afectó principalmente a quienes salían de la capital hacia el occidente del departamento.

Afectaciones en TransMilenio por caída de árbol

Las lluvias también impactaron la operación de TransMilenio. Sobre las 3:31 p. m., el sistema reportó la caída de un árbol en la avenida Caracas con calle 57, lo que obligó a realizar contraflujo controlado entre la calle 69 y la calle 53.

Durante la emergencia, las estaciones Flores y Calle 57 dejaron de prestar servicio temporalmente, mientras varias rutas troncales fueron desviadas por la calle 45, calle 57 y la NQS, generando retrasos en la troncal Caracas.

Entre los servicios afectados estuvieron BK23, AF60, CF19, BH27 y BL18, que operaron con desvíos mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos adelantaba las labores de retiro del árbol.

Hacia las 4:48 p. m., TransMilenio confirmó que el árbol fue retirado, se canceló el contraflujo, los servicios retomaron sus recorridos habituales y las estaciones Flores y Calle 57 volvieron a operar con normalidad.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos, conducir con precaución y mantenerse informados ante la persistencia de lluvias en la ciudad.