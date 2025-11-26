En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Abrirán nueva vía sin peaje que conecta a Funza con Bogotá: se acaban los trancones de la Calle 13

Abrirán nueva vía sin peaje que conecta a Funza con Bogotá: se acaban los trancones de la Calle 13

La Alcaldía de Funza junto al IDU reveló un proyecto vial de más de 7 kilómetros diseñado para descongestionar el acceso a la capital.

Publicidad

Publicidad

Publicidad