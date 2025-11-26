Abrirán nueva vía sin peaje que conecta a Funza con Bogotá: se acaban los trancones de la Calle 13

La Sabana Occidente podría enfrentar un cambio que durante años parecía imposible: una nueva vía, amplia y sin peaje, que conecte a Funza con Bogotá y alivie uno de los problemas que más afecta a la ciudadanía, los constantes trancones para quienes se movilizan por la Calle 13 o la Calle 80.

Ante esta situación, la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, anunció junto al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) un proyecto vial de más de 7 kilómetros diseñado para descongestionar el acceso a la capital y mejorar la movilidad de toda la región.

El anuncio tomó relevancia porque responde a la necesidad diaria de miles de habitantes de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y Bojacá, quienes enfrentan jornadas de hasta cuatro horas de desplazamiento hacia Bogotá. La mandataria lo resumió así: “Este problema necesita una solución estructural y esa solución es la construcción de la Avenida La Esperanza. Queremos que lo que hoy dura cuatro horas pase a máximo una hora y media”.

Nueva vía Funza–Bogotá: características del proyecto vial

El corredor vial propuesto tendrá un diseño moderno que busca integrar no solo el tráfico vehicular, sino también la movilidad activa y el transporte público. Entre sus características se encuentran:



7 kilómetros de longitud.

34 metros de ancho total.

Dos carriles por sentido.

Cicloruta de 3 metros.

Senderos peatonales.

Separador central arborizado.

Tres intersecciones a desnivel: Río Bogotá, Humedal Gualí y Devisab.

Integración con rutas de transporte público.

Por qué la nueva vía Funza–Bogotá no tendrá peaje

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que la vía no contará con peaje. Según la alcaldesa, la financiación se logrará mediante recursos de contraprestación del Aeropuerto El Dorado, lo que evita afectar el bolsillo de los usuarios y permite avanzar en una obra que beneficiaría a toda la región.

La nueva vía iniciará en la Avenida La Esperanza, en Bogotá, y desembocará en la perimetral de Funza, convirtiéndose en una ruta alterna y descongestionada para quienes ya no soportan los trancones de la Calle 13 o la 80. En palabras de la mandataria, esta es una apuesta para “devolverle tiempo y calidad de vida a miles de familias”.

Con los estudios de prefactibilidad y factibilidad en marcha, Funza da el primer paso hacia una obra que podría transformar por completo la movilidad entre el occidente de la Sabana y la capital, marcando un antes y un después para los viajeros diarios.