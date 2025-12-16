Soldado aparece muerto en la residencia oficial del presidente Javier Milei: esto se sabe

Un integrante de las Fuerzas Armadas fue encontrado sin vida este martes dentro de la residencia oficial del presidente argentino, Javier Milei, sin que hasta ahora se hayan determinado las causas del hecho, según informó la Presidencia a través de un comunicado.

El militar, cuya identidad no fue revelada, formaba parte del esquema de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en las afueras de Buenos Aires. Tras el hallazgo, la Justicia abrió una investigación para establecer qué ocurrió.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante la madrugada el personal que presta servicio en la residencia tomó conocimiento de un hecho grave dentro del predio. “Un efectivo militar que cumplía funciones de seguridad fue hallado sin vida”, señala el texto difundido por la Presidencia.

El fallecimiento fue constatado por servicios de emergencia médica que acudieron al lugar en horas de la madrugada. Medios locales indicaron que el soldado tenía 21 años.



La Vocería Presidencial señaló que la hipótesis principal apunta a que se trataría de un suicidio, aunque aclaró que el caso continúa bajo investigación.

Quinta Presidencial de Olivos Foto: AFP

Por orden del juzgado federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se activaron los protocolos correspondientes y se dio participación a distintas áreas de las fuerzas federales para realizar las pericias necesarias. “La investigación está en curso y ninguna hipótesis ha sido descartada”, precisó el comunicado.

Asimismo, la Presidencia informó que cualquier novedad sobre el caso será comunicada únicamente por el Juzgado Federal de San Isidro. Tras conocerse el hecho, la Vocería Presidencial indicó que el presidente Milei expresó sus condolencias a los familiares del soldado en nombre del Gobierno nacional.