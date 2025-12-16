En vivo
Transportadores se arrodillan ante guerrilla mientras el Gobierno pierde el control: gremios

Transportadores se arrodillan ante guerrilla mientras el Gobierno pierde el control: gremios

El gremio de transportadores denunció que la inseguridad amenaza el abastecimiento de alimentos y mercancías, mientras las pólizas antiterrorismo muestran limitaciones y la lentitud de la Fiscalía permite que la violencia se normalice.

