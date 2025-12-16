Transportadores se arrodillan ante guerrilla mientras el Gobierno pierde el control: gremios

La preocupación crece y el miedo permanece en el sector de transportadores. El gremio aseguró que el panorama de inseguridad en las vías nacionales se está agudizando no solo por los daños a la infraestructura, sino también por atentados en contra de la vida y los derechos de los camioneros, pues el sector transporta el 97 % de la carga que en el país se mueve.

La póliza antiterrorismo no lo es todo, el sector advirtió que, aunque los procesos de reclamación han mejorado, las indemnizaciones suelen tardar varios meses, tiempo durante el cual los propietarios y conductores quedan sin ingresos, lo que agrava el impacto económico del conflicto.

“Hemos tenido casos en que nos hemos demorado uno o dos años buscando una indemnización. Y si partimos del principio de que un camión es una empresa, es el medio de producción de alguien que es el propietario de ese camión, cuando hablamos de un propietario unipersonal, pues después de un año, dos años, de que no le han pagado al camión, lo han condenado indiscutiblemente al ostracismo y a la quiebra”, denunció Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga.

Hasta el momento, el gremio aseguró que se registran cierres viales al menos en tres departamentos. En el Valle del Cauca permanece cerrada la vía Loboguerrero–Buenaventura por la presunta presencia de un cilindro bomba; en Santander continúa bloqueado el corredor Barrancabermeja–La Lizama tras la destrucción del peaje en ese sector; y en Norte de Santander sigue inhabilitada la vía Cúcuta–Sardinata por un artefacto explosivo abandonado en la carretera.



Transportadores referencia Foto: AFP

Frente al panorama en exclusiva para Blu Radio, los gremios se pronunciaron. Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga, denunció que desde el inicio del año se han registrado más de dos mil bloqueos en diferentes vías del país, y ahora, que se sumó el paro armado del ELN y amenaza con paralizar corredores estratégicos, generar daños a la infraestructura y amedrentar a los conductores, incluso con disparos y ataques letales.

Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de Colfecar (Federación Colombiana de Empresas de Transporte de Carga por Carretera), señaló que el gremio transportador ya había alertado al Gobierno sobre la frecuencia de estas acciones violentas, especialmente tras los reiterados paros armados registrados durante el año en el Chocó.

"Es como si estuviéramos otra vez confinados por una pandemia. Nadie puede salir, ningún vehículo se puede mover, ni buses, ni camiones, absolutamente nada. Entonces esto está generando también un colapso en todo lo que tiene que ver con transporte y logística”, señaló la presidenta de Colfecar.

El sector afirmó que el actual panorama de los conductores es marcado por el miedo y la zozobra, puesto que los transportadores en los últimos 3 años transitan con mucho más el temor constante de ser atacados, heridos o perder sus vehículos.