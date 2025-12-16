Fedetranscarga pide acciones para asegurar el control de las carreteras por paro armado

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) emitió un comunicado en el que rechaza la escalada de violencia y amenazas que comprometen la movilidad y el abastecimiento nacional.

Estos actos se desprenden de la declaración de un " type="text/html" data-cms-ai="0">"paro armado" por parte del grupo guerrillero ELN, medida ilícita que comenzó a las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre.

El propósito fundamental de esta acción es suspender la actividad de transporte y la movilidad en el territorio, lo cual impacta directamente la cadena logística, considerada crucial para la estabilidad económica y para garantizar el abastecimiento de los hogares colombianos, particularmente durante esta época de alta demanda comercial.

Adicionalmente, el anuncio formal del grupo armado de considerar instalaciones y vehículos de las Fuerzas Armadas como objetivos militares incrementa significativamente el riesgo en los corredores viales, poniendo en peligro la vida de los transportadores.



Trece afectaciones y atentados terroristas confirmados

Desde la entrada en vigor de la medida, se han reportado al menos trece (13) afectaciones y atentados terroristas a nivel nacional. Los incidentes reportados incluyen:



Bloqueos que obstaculizan la movilidad en el municipio de Pelaya, Cesar.

Actos delictivos confirmados en el departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Curumaní.

La voladura de la infraestructura del peaje La Lizama mediante el uso de una motobomba, un suceso que dejó dos (2) personas heridas.

Publicidad

El asesinato de un conductor de ambulancia en el departamento de Santander.

El cierre total en el sector de San Roque (Curumaní, Cesár), generado por la verificación de presencia de dos (2) contenedores con artefactos explosivos improvisados.



Llamado al Gobierno nacional

Dada la crítica coyuntura de orden público y la necesidad perentoria de garantizar la continuidad del servicio público de transporte de carga, Fedetranscarga ha realizado un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Militares y de Policía. La Federación exige que se tomen de inmediato los correctivos y acciones necesarias para asegurar el control efectivo de las carreteras colombianas.

Se ha solicitado incrementar la presencia permanente y efectiva del Ejército Nacional y la Policía Nacional en los corredores viales del país. El objetivo primordial es garantizar la seguridad requerida para la población civil y para los transportadores de carga, permitiéndoles ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad personal y su vida, así como la seguridad de los equipos de transporte y las mercancías movilizadas

Publicidad

Fedetranscarga reitera que el transporte de carga es un eslabón indispensable para el bienestar nacional, y cualquier interrupción de esta actividad representa un grave perjuicio para la sociedad. Por lo tanto, la seguridad en las vías debe ser asumida como una prioridad de Estado innegociable