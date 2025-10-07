Gobierno está encareciendo camiones y frenando modernización, denuncia Fedetranscarga

El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, advirtió que el nuevo decreto 1017 del Gobierno Nacional, que busca formalizar y digitalizar el transporte de carga en Colombia, podría tener efectos contrarios a los que se pretende, al encarecer la compra de camiones nuevos y frenar la modernización del parque automotor.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, Cuervo explicó que la norma, firmada como parte de los acuerdos entre el Gobierno y los transportadores luego de las movilizaciones, aumenta el costo de matrícula de los vehículos de carga pesada, lo que impactará directamente en el precio de los camiones nuevos.

“Este decreto saca una medida que tal vez el país no conoce y es que encarece la compra de vehículos de transporte de carga. Antes, para un vehículo de más de 10.5 toneladas, si no era con reposición, se debía pagar el 15 % del valor del vehículo antes de IVA; ahora se debe pagar el 25 %”, explicó Cuervo.

El dirigente gremial señaló además que la medida afecta incluso a los propietarios de camiones livianos, que antes no tenían obligación de pagar por la matrícula.



“Para los vehículos hasta 10.5 toneladas, donde no había obligación de pagar un valor por la matrícula, hoy pasó de 0 pesos al 25 % del valor del vehículo antes de IVA”, indicó.

Según Cuervo, esta decisión va en contravía de los objetivos del propio Gobierno, que ha promovido la renovación tecnológica y la seguridad vial.

“Esto va en contra de las políticas del Gobierno cuando hablan de reposición del parque automotor y de acceso tecnológico. Encarecer la flota nueva afecta al sector, no solo a los grandes empresarios, también a los pequeños propietarios”, agregó.



Dudas sobre el fondo de reposición

El Ministerio de Transporte ha destacado el decreto como un avance en la formalización del gremio, señalando que por primera vez se incluirán vehículos livianos y volquetas en el Fondo de Ascenso Tecnológico (FOPAT), lo que ampliaría los beneficios a propietarios antes excluidos.

Publicidad

Sin embargo, Cuervo considera que ese fondo no tendrá impacto inmediato, pues apenas comenzará a implementarse.

“Muy seguramente se va a demorar muchísimo tiempo en que haya dinero para este tipo de reposiciones. Hoy está perjudicando a los pequeños transportadores que van a tener que pagar entre 20 y 30 millones de pesos adicionales por un vehículo tipo turbo”, precisó.

El dirigente también señaló que el decreto no resuelve los temas laborales del sector, como la pensión anticipada para conductores de carretera.

Publicidad

“Eso no va en un decreto. Se requiere una ley que modifique el Código Laboral. Desde Fedetranscarga estamos promoviendo una ley para que los transportadores puedan pensionarse antes, como los pilotos de avión”, explicó.

Cuervo aseguró que el gremio no tuvo participación directa en la construcción del decreto.

“Esta norma se construyó solamente con las bases camioneras. No intervinieron los generadores de carga ni las empresas habilitadas para prestar el servicio público”, afirmó.

Añadió que durante casi un año enviaron observaciones técnicas al Ministerio de Transporte, pero que sus aportes no fueron tenidos en cuenta.

Entre otros puntos que generan preocupación, Fedetranscarga advirtió que el decreto reduce los requisitos de capital para crear empresas de transporte, lo que podría generar riesgos financieros.

“Antes se requerían mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, ahora solo 250 para propietarios de hasta tres vehículos. Esto puede complicar la contratación, porque habrá empresas sin soporte económico suficiente para responder en casos de pérdidas o siniestros”, explicó Cuervo.

Finalmente, el presidente del gremio insistió en que, aunque el decreto busca formalizar y modernizar el transporte de carga, en la práctica impone nuevas cargas económicas y administrativas que dificultan la operación del sector.