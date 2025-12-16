En vivo
Investigarán a jueza que dejó libre a Emilio Tapia, condenado por el escándalo de Centros Poblados

Investigarán a jueza que dejó libre a Emilio Tapia, condenado por el escándalo de Centros Poblados

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias para que se investiga a la jueza Claribel Onisa Fernández, quien en las últimas horas le otorgó la libertad al contratista Emilio Tapia.

