Judicializados por presunta corrupción exsecretaria de Cultura de Santander y cinco personas más

Investigaciones analizan presuntos sobrecostos en compra de elementos, como juegos de parqués facturados por encima de los $700.000 y tablets a $2 millones. Fiscalía investiga posible detrimento patrimonial de $968 millones.

Mauricio Aguilar - Mery Luz Hernández y el parqués a $790.000.
Gobernación de Santander.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

