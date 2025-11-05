Luis Díaz rompe el silencio tras lesión a Hakimi: "Estaba triste"

El pasado martes 4 de noviembre, Luis Díaz se convirtió en tendencia tras el juego entre el Bayern Múnich y el PSG. El guajiro pasó de héroe a villano en cuestión de minutos, en un partido que ha dado de qué hablar en todo el mundo.

El colombiano tuvo una noche intensa con el Bayern frente al vigente campeón, el PSG, en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. Díaz firmó un doblete en los primeros 30 minutos del compromiso, pero cuando la primera mitad estaba por terminar, cometió una fuerte falta por la espalda contra Achraf Hakimi.

El árbitro Maurizio Mariani lo amonestó inicialmente, pero luego de revisar la jugada en el VAR cambió su decisión y le mostró la tarjeta roja. Hakimi terminó con molestias en el tobillo y debió ser reemplazado.

Aunque Díaz había sido el héroe del encuentro con sus dos goles, la expulsión lo dejó señalado y el Bayern debió resistir con 10 hombres. Por fortuna, el equipo logró mantener el resultado y venció 2-1 al conjunto parisino.



Luis Díaz bajo la cabeza: "Estaba triste"

Tras el partido, el colombiano rompió el silencio y se pronunció en redes sociales: “Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo. Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo”.



Harry Kane respalda a Lucho Díaz

Pese a las críticas internacionales que recibió, varios compañeros del Bayern defendieron al colombiano. Entre ellos, el goleador Harry Kane, quien lamentó la lesión de Hakimi, pero aseguró que este tipo de situaciones son normales en la alta competencia.

“Eso es parte del fútbol. Es una lástima cuando un jugador se lesiona de esa forma”, expresó el delantero inglés.

Kane recordó incluso un hecho similar: “Nos pasó lo mismo en el Mundial de Clubes, cuando Musiala se rompió la pierna en una jugada parecida y allí no pasó nada”.

El atacante también cuestionó la severidad de la sanción y consideró que la expulsión de Díaz fue desmedida. Mientras tanto, el colombiano sigue contando con el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros, quienes destacan su entrega y compromiso con el club.

Con esta victoria, el Bayern se afianza en la liga de Champions y Luis Díaz, a pesar del trago amargo, continúa siendo uno de los jugadores más influyentes del equipo.