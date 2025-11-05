En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Luis Díaz rompe el silencio tras lesión a Hakimi: "Estaba triste"

Luis Díaz rompe el silencio tras lesión a Hakimi: "Estaba triste"

Luis Díaz fue protagonista del duelo ante PSG, luego de anotar doblete y lesionar a Hakimi.

Publicidad

Publicidad

Publicidad