Respira Luis Díaz: revelan el tiempo de lesión de Hakimi

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, los tres jugadores del París SG lesionados el martes contra el Bayern de Múnich en Liga de Campeones, estarán de baja varias semanas, anunció el club francés este miércoles.

Retirado entre lágrimas después de una dura entrada por detrás de Luis Díaz, el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi "sufre una entorsis severa en el tobillo izquierdo, que conllevará una indisponibilidad de varias semanas", indicó el PSG en un comunicado.

La preocupación es máxima en Marruecos, en vilo por su mejor jugados a semanas del inicio de la Copa de África de Naciones, el 21 de diciembre, de la que será anfitrión.

Una semana después de su primera titularización desde su regreso de lesión, el delantero internacional francés y Balón de Oro "Ousmane Dembélé sufre una lesión en el gemelo izquierdo".



Lesión de Hakimi. Foto: AFP

"Estará en tratamiento las próximas semanas", precisó el club parisino, vigente campeón de Europa. Dembélé es baja también para la ventana internacional de noviembre con la selección francesa.

Por último, el lateral izquierdo portugués "Nuno Mendes sufre una entorsis en el tobillo izquierdo. Estará en tratamiento las próximas semanas".

Publicidad

El equipo dirigido por Luis Enrique, que logró esquivar las lesiones el curso pasado, no termina esta temporada de vaciar la enferemería.

El martes, el PSG se mostró como un equipo alicaído, superado física y mentalmente por el Bayern.

Lesión de Hakimi. Foto: AFP

Luis Enrique entonó el "mea culpa" por haber formado con su once tipo: "Cuando recuperas lesionados, no están en forma, no están al 100 %. Es algo que debo gestionar mejor. Incluso con mi experiencia tengo que mejorar mucho al respecto".

Publicidad

Hasta el regreso de los tres, Warren Zaïre-Emery, o el joven de 16 años David Boly, podrían reemplazar a Hakimi. Lucas Hernández o Lucas Beraldo se postulan para ocupar la vacante de Nuno Mendes.