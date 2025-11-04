¿Deportivo Pereira no volverá a jugar con la Sub-20? Fuerte postura de MinTrabajo

El Ministerio de Trabajo tomó una drástica decisión que sacude al fútbol colombiano: el Deportivo Pereira no podrá disputar más partidos, ni siquiera con jugadores de la categoría Sub-20, hasta que se ponga al día con sus obligaciones laborales.

La medida fue revelada en el programa por el director de Blog Deportivo de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet, donde se explicó el alcance del auto oficial emitido por el ministerio.

Según se dio a conocer, el documento establece la prohibición de realizar trabajos y tareas propias del objeto social del club, es decir, actividades relacionadas con la práctica y organización del fútbol profesional, hasta que se verifique el pago completo de salarios y aportes a la seguridad social adeudados.

La resolución también ordena que el club mantenga el vínculo laboral con todos sus trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y que se les cancele lo adeudado sin descuentos. Así las cosas, la única solución de los dueños del equipo matecaña es pagar los salarios para así poder jugar fútbol profesional. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ya fue notificada, al igual que los demás clubes con los que Pereira tenía encuentros programados en cualquier categoría.



Próximo partido del Pereira

Esta decisión de MinTrabajo llega en un momento clave del campeonato, justo cuando el Deportivo Pereira se enfrentará el próximo viernes, 7 de noviembre, al Independiente Medellín por la fecha 19 de la Liga BetPlay.



Si los dueños del Pereira no cumplen con el pago de los salarios, ese compromiso no se jugará y dará como ganador en el escritorio al poderoso por un marcador 3-0, lo que podría influir directamente en la definición de los clasificados a los cuadrangulares finales. Medellín, con ese resultado, mejorará su diferencia de gol y podría escalar posiciones en la tabla.

Carlos Darwin Quintero, capitán del Pereira, celebra su gol Foto: Pereira

Vale recordar que el Pereira venía compitiendo con su plantilla Sub-20 en las últimas fechas debido a las sanciones internas y los problemas económicos del club. En ese contexto, equipos como Águilas Doradas y Deportivo Pasto fueron señalados como los grandes "beneficiados" tras haber enfrentado a una nómina juvenil, obteniendo victorias abultadas como el 5-1 y el 4-0, respectivamente.

Sin duda, esta intervención marca un precedente en el fútbol colombiano, al subrayar que las deudas laborales no pueden seguir siendo un asunto pendiente en los clubes profesionales.