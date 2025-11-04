En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Deportivo Pereira no volverá a jugar con la Sub-20? Fuerte postura de MinTrabajo

¿Deportivo Pereira no volverá a jugar con la Sub-20? Fuerte postura de MinTrabajo

A solo dos fechas de que termine la fase regular de la liga, el panorama se podría complicar aún más para el equipo matecaña y beneficiar a su próximo rivales.

