Tensión en el Matecaña: amanecen pancartas contra directivos y patrocinadores del Deportivo Pereira

Con trapos y pancartas amenazantes amanecieron este miércoles varios sectores de Pereira y Dosquebradas, en los que se lanzan mensajes contra directivos del Deportivo Pereira, en medio de la crisis financiera y el mal momento deportivo que atraviesa el club.

En puntos como la avenida 30 de Agosto, zonas céntricas, vías cercanas al viaducto César Gaviria y frente a algunos almacenes de cadena, fueron colgados mensajes que mencionan directamente el apellido del presidente del equipo, Álvaro López.

“Venta o muerte, no más López”, dice una de las pancartas, mientras que otras acusan al principal patrocinador del club y lo califican de “cómplice”.

Hasta el momento, las autoridades de Pereira no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos.



El Deportivo Pereira atraviesa una profunda crisis económica que incluye el retraso en el pago de salarios a sus jugadores. Esta situación ha obligado al cuerpo técnico a afrontar los dos últimos partidos de la Liga colombiana con una nómina de futbolistas juveniles.

En paralelo, el Ministerio del Deporte inició un proceso sancionatorio contra el equipo matecaña y solicitó documentación para verificar el cumplimiento de las leyes 181 de 1995 y 1445 de 2011, que facultan a la entidad a inspeccionar, vigilar y controlar a los clubes deportivos profesionales, garantizando la transparencia, sostenibilidad y respeto de los derechos laborales en el fútbol colombiano.

El Ministerio busca establecer si el club ha cumplido con los pagos de salarios, seguridad social y compromisos financieros con jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.

De encontrarse irregularidades, el Deportivo Pereira podría enfrentar sanciones que, incluso, llevarían a la pérdida de su reconocimiento deportivo, lo que impediría su participación en torneos oficiales.