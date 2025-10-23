¿Qué está pasando con Deportivo Pereira? 23 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 23 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 23 de octubre de 2025:
- Jorge Carrascal anotó el gol que le otorgó la victoria al Flamengo sobre Racing, obteniendo un marcador de 1 - 0.
- Los jugadores del Deportivo Pereira anunciaron que no se presentarán al partido frente a Águilas Doradas debido a incumplimientos en los pagos del equipo.
- Sócrates Valencia, empresario pereirano, profundizó acerca del cese de actividades del Deportivo Pereira.
- Nacional derrotó a Once Caldas 2 - 0, y con un global de 3 - 0, consiguió su clasificación a la semifinal de la Liga BetPlay.
- El seleccionador de Colombia Femenina Sub 17 dio una rueda de prensa previa al inicio de la Liga de las Naciones.
Escuche el programa completo aquí: