¿Qué está pasando con Deportivo Pereira? 23 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 23 de octubre de 2025:



Jorge Carrascal anotó el gol que le otorgó la victoria al Flamengo sobre Racing , obteniendo un marcador de 1 - 0.

, obteniendo un marcador de 1 - 0. Los jugadores del Deportivo Pereira anunciaron que no se presentarán al partido frente a Águilas Doradas debido a incumplimientos en los pagos del equipo.

debido a incumplimientos en los pagos del equipo. Sócrates Valencia, empresario pereirano , profundizó acerca del cese de actividades del Deportivo Pereira.

, profundizó acerca del cese de actividades del Deportivo Pereira. Nacional derrotó a Once Caldas 2 - 0 , y con un global de 3 - 0, consiguió su clasificación a la semifinal de la Liga BetPlay.

, y con un global de 3 - 0, consiguió su clasificación a la semifinal de la Liga BetPlay. El seleccionador de Colombia Femenina Sub 17 dio una rueda de prensa previa al inicio de la Liga de las Naciones.

