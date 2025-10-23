En vivo
Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

¿Qué está pasando con Deportivo Pereira? 23 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 23 de octubre de 2025.

Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 23 de octubre de 2025:

  • Jorge Carrascal anotó el gol que le otorgó la victoria al Flamengo sobre Racing, obteniendo un marcador de 1 - 0.
  • Los jugadores del Deportivo Pereira anunciaron que no se presentarán al partido frente a Águilas Doradas debido a incumplimientos en los pagos del equipo.
  • Sócrates Valencia, empresario pereirano, profundizó acerca del cese de actividades del Deportivo Pereira.
  • Nacional derrotó a Once Caldas 2 - 0, y con un global de 3 - 0, consiguió su clasificación a la semifinal de la Liga BetPlay.
  • El seleccionador de Colombia Femenina Sub 17 dio una rueda de prensa previa al inicio de la Liga de las Naciones.

Escuche el programa completo aquí:

