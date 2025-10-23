MinDeporte se pronuncia en caso del Deportivo Pereira y futuro preocupa a hinchas

Luego de que en la noche del 22 de octubre, a través de un comunicado de Acolfutpro, se conociera que el plantel profesional del Deportivo Pereira hará un cese de actividades ante el incumplimiento de pagos por parte de las directivas y que, por ende, no disputará el partido de este 24 frente a Águilas Doradas, pese que se presentaron con normalidad a entrenar en la capital del Eje cafetero, hubo pronunciamiento del Ministerio del Deporte.

"Se trata de una situación insostenible, ya que los futbolistas no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su profesión de manera digna y segura. Pese a las múltiples promesas realizadas por la dirigencia del club, hasta el momento no ha sido cumplido", añadieron en el comunicado de Acolfutpro, que, además, mencionaron que "era una medida legítima" dejar de prestar sus servicios ante que "existe una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los futbolistas".

¿Perderá el reconocimiento deportivo el Deportivo Pereira?

A través de un comunicado, el Ministerio del Deporte se pronunció sobre la delicada situación que atraviesa el cuadro matecaña y encendió las alarmas de la pérdida del reconocimiento deportivo que le permite al equipo estar en la máxima división del fútbol profesional colombiano que, por ahora, no pasará, pero que igual deja un sinsabor en la afición de que si esta situación no mejora, podría llegar a pasar.

"El Ministerio del Deporte se permite aclarar a la opinión pública que no ha revocado el reconocimiento deportivo del Club Deportivo Pereira. Cualquier decisión solo podrá adoptarse una vez se cumplan todas las etapas de un proceso administrativo sancionatorio, en garantía de los principios de debido proceso, legalidad, publicidad y presunción de inocencia", indicó la cartera de Deporte.



Cabe recordar que, según el marco de la ley, cuando un club profesional incumple con las obligaciones laborales estipuladas, como, por ejemplo, el pago de salarios o los aportes a la seguridad social por más de 60 días: el Ministerio del Deporte puede iniciar un proceso administrativo sancionatorio que deriva en la suspensión del reconocimiento deportivo.

Sanción que deriva en que el club no podría disputar competencia Dimayor, incluso, en una desaparición de la propia institución. Rumores y posibilidades que encienden alarmas en los hinchas de lo que pueda pasar en el futuro.

"Nos han incumplido, hay que decir la verdad"

Ante medios de comunicación, Carlos Darwin Quintero aseguró que los resultados en el plantel se han dado gracias al amor al deporte que hay por parte de ellos como profesionales, asimismo, el trabajo que han hecho al lado del técnico Rafael Dudamel y se mantienen firmes en no jugar ante Águilas Doradas porque "nadie trabaja gratis".

"Vamos para dos meses en salarios y por algunos conceptos que firmaron para favorecer al equipo. Hay conmigo jugadores como Juancho y Ewil que les deben seis y ocho meses, es parte de nuestro salario. ¿Quién puede estar tranquilo con seis y ocho meses sin recibir lo que corresponde por el esfuerzo de su trabajo", expresó.

Hubo una compra fallida por el Deportivo Pereira hace años

El exfutbolista y empresario Sócrates Valencia rompió el silencio sobre su frustrado intento de adquirir el Deportivo Pereira en 2021, durante una entrevista con Blog Deportivo. Valencia explicó que su grupo había acordado comprar el 51% del equipo en proceso de liquidación, pero la operación se frustró porque los socios encargados del 49 % restante “no pudieron responder con liquidez”.

El exjugador aseguró que cumplieron con todos los requisitos exigidos y que incluso acompañaron al club durante una etapa positiva, cuando el Pereira alcanzó la final de la Copa Colombia y luego la Liga. Sin embargo, la negociación “se salió de sus manos”.

Frente a la actual crisis administrativa del equipo, Valencia prefirió no señalar responsables, pero subrayó que el futuro del fútbol colombiano depende de “buenas gestiones, procesos formativos sólidos y oportunidades reales para los jóvenes talentos”.

