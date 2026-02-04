En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Suben a 18 los muertos en los bombardeos israelíes contra Gaza

Suben a 18 los muertos en los bombardeos israelíes contra Gaza

Hasta el momento, el Ejército de Israel sólo confirmó haber lanzado bombardeos "de precisión" en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, y rechazó pronunciarse sobre los ataques en Jan Yunis o la zona de Zeitún, también en la capital gazatí.

Publicidad

Publicidad

Publicidad