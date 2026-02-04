Los compromisos en defensa que le llevó Petro a Trump: van tras tres máximos cabecillas en dos meses

Colombia presentó a Estados Unidos un balance en materia de Defensa detallando resultados operativos, ofensivas militares y objetivos conjuntos contra organizaciones criminales transnacionales, un informe que fue entregado por el presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump durante su visita oficial a la Casa Blanca.

El documento destaca que, entre 2022 y 2026, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional lograron mantener fuera de las calles de Estados Unidos cerca de 48.000 millones de dosis de droga, gracias a la incautación de 3.172 toneladas de cocaína, incluyendo 295 toneladas de pasta base. Estas operaciones representan un golpe económico, de acuerdo con el Gobierno, estimado en 92.000 millones de dólares para las estructuras criminales.

Como compromiso directo con Estados Unidos, el Gobierno colombiano anunció que en los próximos dos meses concentrará operaciones conjuntas para dar con el paradero de tres de los máximos jefes del narcotráfico en el país.

Se trata de alias ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo; alias ‘Pablito’, tercer cabecilla del ELN; e ‘Iván Mordisco’, máximo jefe de las disidencias de las Farc; sin embargo, entre los objetivos no incluyeron a alias ‘Calarcá’.



Estas acciones, indica el ministerio de Defensa, forman parte de una agenda binacional de seguridad enfocada en el desmantelamiento de redes criminales con impacto directo en territorio estadounidense.

En el frente militar, el informe señala la destrucción de 18.509 laboratorios de droga, lo que equivale a un laboratorio neutralizado cada 40 minutos, además de 14.119 combates contra grupos armados organizados, con un promedio de un enfrentamiento cada 20 horas. Según el balance presentado al gobierno Trump, estas operaciones se realizaron con cero daños colaterales.

El reporte también detalla acciones de alto impacto contra los principales carteles del país. Entre agosto de 2022 y enero de 2026 fueron neutralizados varios objetivos de alto valor, incluidos jefes del Clan del Golfo y de disidencias de las Farc. A esto se suman 13 bombardeos selectivos realizados entre 2024 y 2025 y recientes operaciones que dejaron cinco integrantes del Clan del Golfo abatidos, así como la muerte en combate de Wilson Darío Ruiz Vélez, alias ‘07’, y la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, señalado como uno de los grandes articuladores del narcotráfico urbano.

El documento concluye reafirmando a Colombia como “el aliado número uno de Estados Unidos en las Américas contra los narcoterroristas”, subrayando el costo humano de la guerra en el país contra criminales, que dejan entre 2022 y 2026, 360 integrantes de la Fuerza Pública muertos o heridos, además de cientos de soldados y policías afectados por ataques con drones y explosivos.