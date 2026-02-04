Gobierno cubano niega que se esté diseñando una mesa de negociación con EEUU

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossio negó este martes en una entrevista con EFE que La Habana esté diseñando conjuntamente con EE.UU una mesa de negociación.

El diplomático aseguró que se han "intercambiado mensajes" desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, pero recalcó que "sería un error decir que se está diseñando" una negociación bilateral porque ese diálogo "no se ha empezado".

Primera imagen de Nicolás Maduro capturado Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado", afirmó De Cossio, quien negó también que pueda haber contactos indirectos a través de intermediarios como México o El Vaticano.

Sus declaraciones contrastan con las que ha realizado en los últimos días el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel.



"Cuba tiene la razón legal y tiene la razón moral frente al asedio petrolero, y tiene la disposición a sentarse a dialogar con Estados Unidos. Y lo conoce el Gobierno de Estados Unidos. Se lo hemos dicho directamente, lo hemos dicho públicamente", afirmó.

De Cossio advirtió que "tiene que haber una voluntad mutua de asegurar y diseñar un diálogo que sea serio, que sea constructivo, que sea responsable y que sea respetuoso de la igualdad soberana entre ambos Estados".



Ni reformas ni presos

También dibujó los límites de los ámbitos que se podrían abordar en esa potencial negociación, descartando las reformas políticas y económicas, así como una excarcelación de presos en la isla (como ha sucedido en Venezuela).

Sobre posibles reformas políticas o económicas, indicó que Cuba tiene "la misma limitación" que tendría Washington a discutir con La Habana sobre "la constitución de los Estados Unidos" o sobre "las redadas" contra migrantes que se están realizando "en Minneapolis y en otras ciudades".

En cuanto a los presos fue tajante: "No vemos razón, no vemos qué vínculo tiene un tema (bloqueo petrolero) con el otro (presos). No tenemos intención de hablar sobre eso, no es parte del diálogo bilateral entre dos países".

Foto: AFP.

Consultado sobre si en Cuba podría surgir una figura como la de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, De Cossio rechazó de plano comentar esa analogía.

"Si se está pensando que existe fraccionamiento dentro del Gobierno cubano, fraccionamiento dentro de las fuerzas políticas en Cuba, y una disposición de un grupo pequeño a ceder los derechos soberanos de Cuba -la prerrogativa de nuestro país- y a claudicar frente a la presión, la agresividad de Estados Unidos, injustificada e inmoral,... es una interpretación equivocada", aseveró.



Opciones limitadas

En este contexto, De Cossio reconoció que su país tiene "opciones limitadas" y avanzó que "en los próximos días" se comunicará a la población un plan de contingencia, "un proceso de reorganización" que va a ser "muy difícil" para la población.

"Tenemos opciones limitadas y tenemos además una necesidad reorganizativa en el país que implica que nos va a costar mucho trabajo, va a requerir mucha creatividad. Un proceso de reorganización que hemos previsto (...) y venimos preparando. No es algo sencillo, es algo difícil para la gestión del Gobierno y es algo muy difícil para la población en su conjunto", avanzó.

Mientras tanto, explicó el diplomático, el país se está "preparando para la defensa", para "resistir una agresión militar". La responsabilidad del Gobierno con respecto a sus ciudadanos, argumentó, es "defenderlos como cubanos, no como súbditos de Estados Unidos".

"El Gobierno de Estados Unidos debe conocer que no es sencillo una agresión militar contra Cuba, a pesar de la superioridad absolutamente asimétrica que tiene Estados Unidos frente a Cuba (...). Pero tendrían ellos que preguntarse cuál es el fin. Bombardear y destruir Cuba, y dejar todo en una tierra desolada, o pretender poner soldados en Cuba y desarrollar una guerra aquí contra el pueblo cubano", advirtió.

La aspiración del Gobierno cubano, prosiguió, es que Washington "se llame a conciencia", "comprenda el peligro" de una acción militar extrema en la isla" y "no le haga caso a alguno de los políticos que han hecho carrera y que han lucrado mediante la conducta hostil contra Cuba".