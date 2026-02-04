En vivo
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Gobierno cubano niega que se esté diseñando una mesa de negociación con EEUU

El diplomático aseguró que se han "intercambiado mensajes" desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, pero recalcó que "sería un error decir que se está diseñando" una negociación bilateral porque ese diálogo "no se ha empezado".

Carlos-Fernández-de-Cossio-EFE.png
Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossio
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

