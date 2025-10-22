Futbolistas del Deportivo Pereira anuncian que no jugarán próximo partido de Liga

A través de redes sociales, Acolfutpro, la asociación de futbolistas colombianos, anunció el cese de actividades por parte de futbolistas del Deportivo Pereira ante el constante incumplimiento del club a las obligaciones laborales que, hasta la fecha, según dicen, no han sido solucionadas.

"Acolfutpro manifiesta su total respaldo a los futbolistas del plantel profesional del Deportivo Pereira, quienes han tomado la decisión de no disputar el próximo partido programado de la Liga BetPlay Dimayor, debido a su inconformidad con los incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales por parte de club", indicó el comunicado.

Aseguraron que durante todo el año el club no ha cumplido a tiempo con los salarios y, además, no ha dado los convenios deportivos pactados con anterioridad, tanto trimestrales como mensuales y de seguridad social, según el comunicado. Por ende, no darán más sus servicios a la espera que los directivos resuelvan pronto dicha situación.

Dinero y Deportivo Pereira Foto: AFP

"Se trata de una situación insostenible, ya que los futbolistas no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su profesión de manera digna y segura. Pese a las múltiples promesas realizadas por la dirigencia del club, hasta el momento no ha sido cumplido", añadieron.



Mencionaron que "era una medida legítima" dejar de prestar sus servicios ante que "existe una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los futbolistas", haciendo, además, un llamado a que se deben proteger las necesidades económicas y emocionales de todo los futbolistas del país.

Cabe recordar que el Deportivo Pereira viene de vencer a Millonarios en Liga BetPlay por 3 a 2 y, por ahora, se desconoce qué pasará de cara al próximo encuentro del 24 de octubre frente a Águilas Doradas en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Blu Radio se comunicó con el equipo de comunicaciones del cuadro matecaña e informaron que, por ahora, no tiene información sobre este caso y que por ahora las actividades continúan con normalidad, a la espera de una confirmación oficial.