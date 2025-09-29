Famoso cantante colombiano estaría dispuesto a comprar el Deportivo Pereira

Difícil situación la que atraviesa el Deportivo Pereira, tanto en el deportivo como administrativo, tanto que algunos futbolistas han denunciado incumplimientos en el pago de sus sueldos, por lo que se ha especulado de una posible venta del cuadro ‘matecaña’.

Ahora, el rumor tomó fuerza este 29 de septiembre, pues en redes sociales y según el programa VBar, el famoso cantante Blessd habría presentado una oferta para hacerse el cuadro ‘matecaña’, pero de tan solo 15 millones de dólares, un precio “muy bajo”, según algunos, para un club tan tradicional como este.

Sin embargo, al parecer, dicha oferta no cumplió la expectativa de la directiva de una posible venta por la cantidad y, según algunos periodistas cercanos al club, mínimo esperan una propuesta de 30 millones de dólares.

“La dirigencia Matecaña no cierra la puerta a una potencial venta del club, pero debe llegar una oferta seria, porque en este momento solo hay especulaciones. Para charlar la venta del Pereira se debe partir de al menos US$30 M”, dijo el periodista Alexis Rodríguez.



Carlos Darwin Quintero, capitán del Pereira, celebra su gol Foto: Pereira

¿Por qué Blessd quiere comprar el Pereira?

Este gusto del paisa por el fútbol no es nuevo. Todo comenzó desde algunas alianzas que tuvo con Atlético Nacional en 2024, invitado por el presidente Sebastián Arango Botero, en donde tuvo su logo en la camiseta de entrenamiento del cuadro antioqueño.

O la adquisión de su equipo a un club de segunda división de Dinamarca, el cual tuvo en territorio colombiano en verano (julio) para que conociesen de cerca al ‘Bendito’.

Además, la reciente participación del cantante en la gala del Balón de Oro confirmó la pasión que este tiene por este mundo y cómo seguirá apostando por esto; seguramente tener un equipo en Pereira será otro de los sueños en la lista del paisa que, por lo tanto, podría elevar la oferta si es necesario debido a sus intereses personales.