¿En riesgo el duelo Pereira vs. DIM por Liga? Aclaran si el partido se jugará o no

El cuadro Deportivo Pereira, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol colombiano, que hace dos años alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, atraviesa una grave crisis institucional y económica, pero ya varios exfutbolistas y empresarios han mostrado interés en adquirirlo para salvar al equipo de esta situación.

Pero esto ha afectado también el rendimiento deportivo del equipo, en especial porque varios futbolistas se han bajado del proyecto y se ha puesto en riesgo el calendario del grande matecaña; esto causó preocupación en los hinchas del DIM, que son el próximo equipo que enfrentará al cuadro de la capital del Eje, pero en diálogo con Blog Deportivo, el director deportivo del cuadro antioqueño, Federico Espada, aclaró la situación.

Deportivo Pereira // Foto: Deportivo Pereira

¿Se cancela el partido Pereira vs. DIM?

“Nosotros mañana viajamos en la mañana, llegaremos antes del mediodía. Almorzaremos y entrenaremos en la tarde, entonces jugaremos el día viernes. Nosotros tenemos que cumplir con el horario, rival y lugar como lo comunicó Dimayor. Nosotros queremos jugar el partido (…) Para nosotros es importante cumplir el compromiso, respetando siempre al rival”, puntualizó.

Si bien en caso de que el partido no se llegue a disputar DIM se quedaría con los tres puntos, el objetivo del poderoso de la montaña es tener competencia pensando en las instancias finales, tanto en la reclasificación como los cuadrangulares para mantenerse en un nivel alto de competencia y sacar lo mejor de cada uno de los jugadores.



“Nosotros con ellos (Dimayor) hablamos todos los días. Estamos programando todo, haciendo la planificación en todo. Ayudaron a programar lo más rápido posible los cuatro partidos que nos faltaban”, añadió.



¿'Cuándo es el partido Pereira vs. DIM?

El duelo por la Liga BetPlay entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín se e cuenta programada para este viernes, 7 de noviembre, a las 6:10 de la tarde. Partido crucial al ser parte del cierre del todos contra todos de este segundo semestre, de cara a los cuadrangulares finales.