En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿En riesgo el duelo Pereira vs. DIM por Liga? Aclaran si el partido se jugará o no

¿En riesgo el duelo Pereira vs. DIM por Liga? Aclaran si el partido se jugará o no

La situación en Deportivo Pereira no se aclara y los próximos rivales del cuadro matecaña se preguntan qué pasará con su partido, en este caso los hinchas del DIM.

Publicidad

Publicidad

Publicidad