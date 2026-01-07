Golpe para Santa Fe: contratación oficial se habría caído por esta razón

Todo parece indicar que se cayó una de las recientes contrataciones que había oficializado Independiente Santa Fe para disputar la Copa Libertadores y la Liga BetPlay 2026-I. De hecho, el club había publicado imágenes del futbolista entrenando con sus nuevos compañeros, pero fuentes cercanas al club afirman que este fichaje no se concretó.

Por su puesto, esto fue un golpe inesperado para la afición que ya estaba proyectando cómo sería la zaga defensiva del primer campeón colombiano bajo la dirección del uruguayo Pablo Repetto.

¿Yerson Candelo no jugará con Santa Fe?

De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, el defensor Yerson Candelo no defenderá la camiseta del león en el primer semestre de este año, pese a que ya había sido oficializado por el club.

Según lo publicado por el periodista, el lateral de 33 años no jugará con Santa Fe "por diferencias". Por el momento, se desconoce concretamente cuál fue el factor que llevó al exAtlético Nacional a no hacer parte del proyecto del equipo bogotano que en pocos días disputará su primer título ante el Junior por la Superliga.



Al momento de publicar esta nota, Santa Fe no ha borrado la publicación en la que se oficializa la contratación de Candelo. Asimismo, tampoco ha emitido un comunicado para desmentir o confirmar la desvinculación del defensor.

Yerson Candelo fue confirmado como jugador de Santa Fe el 5 de enero de 2026 X: @SantaFe

Así las cosas, ni 48 horas duró Yerson Candelo en Santa Fe, siendo el club en el que menor tiempo estuvo vinculado, pese a haber entrenado con el equipo principal e, incluso, haber compartido momentos con Hugo Rodallega, referente de la plantilla y goleador en la anhelada décima estrella que se obtuvo en el 2025-I.

Yerson Candelo entrenando con Santa Fe X: Santa Fe

¿Quién es Yerson Candelo?

Es un lateral diestro de 33 años que ha tenido experiencia en diferentes ligas latinoaméricanas: Colombia, Brasil, Ecuador y México. Se destaca su paso por el Deportivo Cali, Querétaro, Atlético Nacional, Aucas y el brasileño Criciúma Esporte.

Publicidad

De igual manera, hizo parte de las convocatorias de la Selección Colombia de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Qatar 2022, pero no alcanzó a disputar un minuto oficial.

Ahora se espera confirmar cuál será su nuevo equipo tras su salida de Atlético Nacional y su paso fugaz por Santa Fe.