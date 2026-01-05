Santa Fe se refuerza para Copa Libertadores con jugador con pasado en Selección Colombia

Independiente Santa Fe comenzó a mover sus fichas de cara a la Copa Libertadores 2026 y confirmó la llegada de un refuerzo con recorrido internacional y pasado en la Selección Colombia. El anuncio lo hizo oficial este lunes, 5 de enero, a través de sus redes sociales.

Se trata de Helibelton Palacios, lateral derecho de 32 años, quien fue presentado oficialmente por el club bogotano a través de sus redes sociales, despertando expectativa entre los hinchas del primer campeón del fútbol colombiano.

El defensor llega al conjunto cardenal tras su más reciente paso por Millonarios, club al que se vinculó en febrero de 2025. Con el equipo azul, Palacios tuvo protagonismo y aportó también en el frente ofensivo, al marcar dos goles y realizar una asistencia durante su etapa, en la que disputó un total de 29 partidos.

Santa Fe destacó en su anuncio la experiencia internacional del nuevo refuerzo, quien ha tenido pasos por ligas de Bélgica, España y Brasil, un recorrido que le ha permitido consolidarse como un jugador con carácter, disciplina táctica y capacidad para competir en torneos de alto nivel. Ese bagaje es clave para el reto continental que asumirá el club en la próxima edición de la Libertadores.



Helibelton Palacios, entrenando con Santa Fe X: @SantaFe

Convocatorias a Selección Colombia

Además de su experiencia en clubes del exterior, Helibelton Palacios cuenta con pasado en la Selección Colombia, factor que refuerza el perfil competitivo que busca el cuerpo técnico del uruguayo Pablo Repetto. Vale recordar que el lateral tuvo llamados a la tricolor en agosto del 2015 para partidos amistosos y luego en amisotos del segundo semestre del 2028 con el entonces seleccionador encargado Arturo Reyes.

Con esta incorporación, Santa Fe busca fortalecer la banda derecha, que tuvo la salida de Elvis Perlaza, y sumar liderazgo a una nómina que buscará dejar huella en la Copa Libertadores, pues ya también se confirmaron los refuerzos del volante Kilian Toscano y del delantero uruguayo Franco Fagúndez.