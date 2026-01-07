Cuándo volvería a jugar Falcao con Millonarios por dura sanción que tiene pendiente

Los hinchas de Millonarios volvieron a sonreír este 7 de enero tras confirmarse el regreso del ídolo Radamel Falcao García al equipo tras su salida a mediados del 2025, luego de la eliminación de cuadrangulares de la Liga BetPlay en el clásico capitalino contra Santa Fe.

A través de una campaña de expectativa en redes sociales y luego de publicar un emotivo video, se confirmó "un último baile" del tigre con el equipo de sus amores. Por eso, los aficionados ya están expectantes de volver a ver al número 9 defendiendo la camiseta del embajador; sin embargo, antes deberá cumplir una dura sanción.

Falcao y la sanción pendiente

Vale recordar que, tras ese clásico contra Santa Fe, el tigre expresó en rueda de prensa su malestar por el nivel del arbitraje colombiano y que, según él, afectó a Millonarios durante el desarrollo de la liga, lo que les impidió llegar a la final.

"Así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestra y cuando había que revisar, nunca revisaron. Que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales (…) Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia no me importa un carajo", dijo en El Campín ante los medios de comunicación.



Ante sus declaraciones, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor decidió sancionar con cuatro fechas y una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $21.352.500, a Falcao. Ahora bien, Millonarios podría apelar esta sanción y que disminuya los partidos en los que no podría jugar, como sucedió con el caso del atacante Alfredo Morelos (Atlético Nacional) en el 2025, cuando solo terminó pagando una sanción deportiva de dos compromisos y no cuatro.



Cuándo jugará Falcao con Millonarios

Teniendo en cuenta la sanción a Falcao, hay dos posibles panoramas para que los hinchas se vayan preparando para ver al tigre con la camiseta azul de Millonarios. La primera, si hay luz verde para disminuir la sanción, Falcaó podría estar en el grupo de convocados por Hernán Torres para la tercera fecha de la liga cuando visiten al Deportivo Pasto, es decir, para la primera semana de febrero, aproximadamente, pues Dimayor no ha confirmado fecha ni hora de los partidos de la liga.

La segunda opción es que el tigre tenga que cumplir cuatro fechas viendo al equipo desde la tribuna o por televisión y esté disponible para la quinta jornada, que también sería en condición de visitante contra el Deportivo Cali, en el estadio de Palmaseca, es decir, sería para la segunda semana de febrero.

Publicidad

Solo el tiempo determinará la fecha, hora y estadio exacto en el que Falcao García empezará su último baile con Millonarios.



Estadísticas de Falcao

En su primer ciclo con el equipo de sus amores, desde junio del 2024 hasta julio del 2025, el máximo goleador de la Selección Colombia anotó 11 goles en 29 partidos disputados con el embajador.

Radamel Falcao García con Millonarios X: @MillosFCoficial

Fixture de Millonarios 202-I