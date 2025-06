Dura sanción para Falcao por sus comentarios contra árbitros en Colombia

Tras la eliminación en cuadrangulares finales vs. Santa Fe,Radamel Falcao García no se guardó nada en la rueda de prensa post partido y arremetió contra los árbitros al asegurar que “habían robado” a Millonarios y estuvieron en contra de ellos en varias jugadas que eran determinantes en el resultado.

“No entendemos la serie de situaciones que no se fueron dando en el encuentro. Perdemos a Daniel Ruiz, que es un hombre importante y el primer gol que hay dudas. Pero eso sí, déjenme decirles, así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestra y cuando había que revisar, nunca revisaron. Que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales (…) Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia no me importa un carajo. Pero todo el torneo fue en contra de Millonarios, luego dicen que le quieren regalar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? No vuelvo a jugar nunca en Colombia, así me den 50.000 fechas. Desde el torneo pasado fue un complot mediático a favor de Millonarios, pero no, mentira, carajo a la mierda”, fueron las palabras del ‘Tigre’ Falcao en rueda de prensa, que fueron aplaudidas por algunos periodistas que se encontraban en la sala de prensa.

Dimayor anuncia fuerte sanción contra el futbolista

Luego de dicha rueda de prensa, se especuló mucho qué podía pasar con el futbolista y qué sanción podría tener, si bien es cierto que Dimayor, a través de su más reciente resolución, confirmó que sí habrá multa contra el delantero, no será tan “grave” como muchos la pintaban de casi 8 fechas, sino que, finalmente, tan solo serán 4.

“Sancionar al señor Radamel Falcao García Zarate, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A., con suspensión de cuatro (4) fechas y multa de quince (15) SMLMV, equivalentes a veintiún millones trecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21.352.500), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa del partido disputado por la 6ª Fecha de la Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Independiente Santa Fe S.A”, indicaron.