Falcao explota contra el arbitraje: "No me importa si no vuelvo a jugar en Colombia"

Dolorosa derrota de Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá vs. Independiente Santa Fe, que derivó en la eliminación de la Liga BetPlay, dejando escapar, una vez más, el objetivo de bordar una nueva estrella en el escudo y aplazar el sueño de Falcao de ser campeón en Colombia.

Pero el que mayor se encontró inconforme con el trámite del partido fue el delantero, quien fue crítico por la manera en que se han venido dando algunos partidos desde su llegada a Millonarios, en especial en estos cuadrangulares finales; eso sí, resaltó lo hecho por Santa Fe que aprovechó los “pocos errores” que tuvieron en el equipo.

Radamel Falcao García Foto: AFP

“No entendemos la serie de situaciones que no se fueron dando en el encuentro. Perdemos a Daniel Ruiz, que es un hombre importante y el primer gol que hay dudas. Pero eso sí, déjenme decirles, así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestra y cuando había que revisar, nunca revisaron. Que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales (…) Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia no me importa un carajo. Pero todo el torneo fue en contra de Millonarios, luego dicen que le quieren regalar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? No vuelvo a jugar nunca en Colombia, así me den 50.000 fechas. Desde el torneo pasado fue un complot mediático a favor de Millonarios, pero no, mentira, carajo a la mierda”, fueron las palabras del ‘Tigre’ Falcao en rueda de prensa, que fueron aplaudidas por algunos periodistas que se encontraban en la sala de prensa.

Y es que los dos goles que llegan por parte del cuadro cardenal tuvieron toque de polémica, pues en la primera jugada parecía adelantado el atacante y en el segundo se produjo una supuesta falta, que el árbitro determinó no viable. Asimismo, el '9' no fue claro en el tema de su continuidad, pese que el deseo de la afición es verlo otro semestre más.