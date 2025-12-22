Investigan a cirujano tras denuncia de abuso contra una paciente en plena cirugía

Las autoridades españolas adelantan una investigación contra un cirujano plástico acusado de cometer un presunto abuso sexual contra una paciente mientras esta se encontraba sedada durante una intervención quirúrgica en un hospital privado de Murcia.

Los hechos se remontan al 4 de diciembre, cuando el médico, que no pertenecía al personal del centro de salud IMED Virgen de la Fuensanta, alquiló un quirófano para realizar una cirugía mamaria. Durante la intervención, dos enfermeras detectaron comportamientos que consideraron inusuales y potencialmente delictivos.

De acuerdo con los testimonios conocidos, las enfermeras observaron al cirujano con parte de su vestimenta incorrectamente colocada y realizando movimientos incompatibles con el acto médico que estaba desarrollando. Ante la gravedad de lo que presenciaban, decidieron registrar la situación en video y presentar una denuncia ante las autoridades.

Tras la intervención policial, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. El pasado 13 de diciembre compareció ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia, instancia que ordenó su ingreso en prisión mientras se define su situación jurídica y continúan las diligencias del caso.



BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP Michael Gruber/APA-PictureDesk

La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conociera que el acusado cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional como cirujano plástico en distintas zonas de España. Este antecedente llevó a las autoridades a no descartar la existencia de otras posibles víctimas.

Luego de la difusión pública del caso, al menos tres mujeres se acercaron a declarar ante los investigadores, aunque hasta el momento solo una de ellas, quien afirmó haber sido paciente del médico, formalizó una denuncia penal.