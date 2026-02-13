Medellín se rajó en movilidad: es la segunda cuidad más congestionada de Colombia

Medellín se rajó en materia de movilidad, según un estudio, la capital antioqueña es la ciudad número 11 más congestionada a nivel mundial. En el listado también aparecen ciudades como Bogotá y Cali.

La movilidad es un tema que genera diversas conjeturas a nivel global, y para nadie es un secreto que transitar por las vías de las principales ciudades de Colombia es todo un caos, especialmente en horas pico. Medellín no escapa a esta realidad y tiene una posición poco alentadora en materia de movilidad.

De acuerdo con la más reciente edición del estudio Traffic Index de la empresa TomTom, una plataforma especializada en medir los niveles de tráfico a nivel mundial, Colombia tiene números rojos en su tráfico, especialmente Medellín, que se ubicó en la casilla número once de las ciudades más congestionadas del mundo durante 2025.

De acuerdo con el estudio, la ciudad registró en el año pasado un nivel de congestión promedio del 66,9 %, lo que significa que los conductores tardaron casi un 67 % más de tiempo en completar sus recorridos en comparación si lo hubieran hecho en condiciones de tráfico fluido.



En Blu Radio quisimos conocer la opinión de los conductores paisas con respecto a este ranking, que ubica a la ciudad en una posición poco alentadora a la hora de movilizarse por sus vías, y esto nos dijeron.

“Yo creo que sí, últimamente la gente está utilizando más el vehículo para salir a las calles, para hacer sus compras, para hacer vueltas pequeñitas y yo creo que eso al final afecta un montón. Sí, creo que sí. en hora pico es muy pesado, andar en moto es muy pesado, es peligroso porque siempre hay muchas personas imprudentes. No hay por dónde andar, uno coge una carrera y para llegar a cierto destino, una hora, hora y media. A veces llegan las personas tarde a una cita médica y es por los trancones”.

Además, se logró identificar que la velocidad promedio de los vehículos en Medellín en 2025 fue de 20,7 kilómetros por hora, lo que representa que en 15 minutos tan solo se recorrieron en promedio 5,2 kilómetros. En hora pico, la situación fue más caótica, pues los carros se movieron a una velocidad aproximada a los 15,9 kilómetros por hora durante 2025

Publicidad

Pero Medellín no fue la única ciudad que quedó mal parada en este ranking, según el informe, tres ciudades colombianas aparecen entre las primeras quince de las más congestionadas de todo el mundo, Bogotá ocupa el 7° lugar, Medellín el puesto 11° y Cali la posición número 13°.