Pacífico  / Aterrador crimen: aparece cabeza humana dentro de una bolsa cerca de la Alcaldía de Cali

Aterrador crimen: aparece cabeza humana dentro de una bolsa cerca de la Alcaldía de Cali

Este sería el segundo caso de decapitación de la semana en el Valle del Cauca, pues este lunes una situación similar se registró en zona rural del municipio de La Unión, al norte del departamento.

