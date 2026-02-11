Aterrador crimen: aparece cabeza humana dentro de una bolsa cerca de la Alcaldía de Cali

Las autoridades de la capital del Valle del Cauca, confirmaron que alrededor del mediodía, en la rivera del río Cali, fue encontrada la cabeza de una persona envuelta en una bolsa plástica.

Esta bolsa se encontraba dentro de una nevera de icopor, que fue arrojada junto a un maletín por sujetos a bordo de una motocicleta, desde la intersección de la calle 5ta. con el túnel mundialista.

El personal de seguridad del Bulevard del Río se percató de este movimiento e inmediatamente dio aviso a la Policía. Mientras la patrulla llegaba al sitio, la corriente del agua arrastró el maletín hasta las orillas del CAM.

Los alrededores del centro administrativo municipal CAM y el Bulevar del Río se encuentran acordonados, mientras las unidades del CTI y policía judicial adelantan el levantamiento y la recolección de evidencias en el sector.



Por su parte, la cabeza será trasladada a Medicina Legal para obtener la plena identidad de la víctima.

Por el momento, ya se iniciaron las investigaciones y se están recopilando videos de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los hombres que arrojaron el maletín al río y la placa de la motocicleta.

Cabe resaltar que este sería el segundo caso de decapitación de la semana en el Valle del Cauca, pues este lunes una situación similar se registró en zona rural del municipio de La Unión, en la vía Panorama, al norte del departamento.